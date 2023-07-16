İslam Memiş altını olanlara rakam ve tarih verdi: Bekleyin

Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası 1960 dolar seviyesini aşarken, gram altın fiyatı da buradan bulduğu destekle 1650 TL seviyesine yükseldi. Altın piyasasındaki yaşanan bu hareketlilik sonrası, son dönemin en çok merak edilen konuları arasına '2023 altın yılı mı olacak' sorusu oldu.