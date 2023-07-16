İslam Memiş altını olanlara rakam ve tarih verdi: Bekleyin
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rakam ve tarih vererek elinde altın bulunan vatandaşları uyardı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatlarda yaşanan hareketliliği yorumladı. Altını olanlar için uyarılarda bulundu.
Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası 1960 dolar seviyesini aşarken, gram altın fiyatı da buradan bulduğu destekle 1650 TL seviyesine yükseldi. Altın piyasasındaki yaşanan bu hareketlilik sonrası, son dönemin en çok merak edilen konuları arasına '2023 altın yılı mı olacak' sorusu oldu.
Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan İslam Memiş'ten dikkat çeken yorumlar geldi: Amerika'daki enflasyon verisi piyasaların beklentisi doğrultusunda yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu da uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesine, dolar karşısındaki yatırım araçlarının da yükselmesine neden oldu.
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Ons altın tarafında bu haftaki beklentimiz 1960 dolar seviyesiydi. Bu beklentimiz hızlı bir yükselişle gerçekleşmiş oldu. Ancak aşağıda tekrar 1920 dolar destek seviyesi var. Buraya tekrar gerileyebilir.