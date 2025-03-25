İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, milyonlarca yatırımcı için kıyametin kopacağı tarihi verdi. Gram altın fiyatlarındaki yükselişin sürebileceğine dikkat çeken Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcıların bu varlıklarını korumaları gerektiğini belirterek deprem etkisi yaratacak gelişmeyi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altında yaşanan yükseliş, yurt içinde gram altın fiyatlarını da tarihi seviyelere taşıdı. Yatırımcıların gözdesi olan altın, güvenli liman olma özelliğini bir kez daha kanıtlarken, uzmanlardan dikkat çeken tahminler gelmeye devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcıların bu varlıklarını korumaları gerektiğini belirterek "Yıl sonu için 4 bin-4 bin 500 TL aralığında bir fiyat beklentimiz var" dedi.
GÖZLER 2 NİSAN'A ÇEVRİLDİ
Son dönemde 3 işlem günü üst üste değer kaybeden ons altın, küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve güvenli liman talepleriyle yeniden yükselişe geçti. Özellikle 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük tarifeleri piyasaları tedirgin ederken, ons altın 3.010 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Donald Trump’ın Venezuela’dan petrol ithalatına yüzde 25 oranında vergi getirme tehdidinde bulunması, küresel piyasalardaki risk algısını artırdı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’in "Enflasyon yavaş ilerleyecek. Bu yıl yalnızca 25 baz puanlık sınırlı bir faiz indirimi bekliyorum" sözleri de piyasaların seyrini etkileyen faktörlerden biri oldu.
ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarındaki yükselişin sürebileceğine dikkat çekerek, yıl sonu için beklentilerini açıkladı. Memiş, "Gram altın şu anda 3 bin 750 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL'deki hareketlilik, gram altında sert düşüşleri sınırlıyor. Elinde altın bulunduran yatırımcılar bu varlıklarını korumalı. Yıl sonu için 4 bin-4 bin 500 TL aralığında bir fiyat beklentimiz var" ifadelerini kullandı.
YUKARI YÖNLÜ HAREKETLERDE KRİTİK DİRENÇ NOKTASI
Gümüş fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Memiş, "Ons gümüş 33,19 dolar civarında. Burada 32,50 – 33,50 dolar bandını takip ediyoruz. Gram gümüş ise 40,57 TL seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlerde 41 TL direnç noktası olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 39,50 TL seviyesi destek olarak izlenmeli." dedi.
Altın ve gümüş piyasasında yaşanan gelişmeler, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE endeksinin bu hafta sonunda açıklanması bekleniyor. Bu veri, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayabilir.