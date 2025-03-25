İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altında yaşanan yükseliş, yurt içinde gram altın fiyatlarını da tarihi seviyelere taşıdı. Yatırımcıların gözdesi olan altın, güvenli liman olma özelliğini bir kez daha kanıtlarken, uzmanlardan dikkat çeken tahminler gelmeye devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcıların bu varlıklarını korumaları gerektiğini belirterek "Yıl sonu için 4 bin-4 bin 500 TL aralığında bir fiyat beklentimiz var" dedi.