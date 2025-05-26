İslam Memiş: Altında Çarşamba Gününe Hazır Olun

DOLAR İÇİN YENİ HEDEF

Geçmiş açıklamalarında serbest piyasada doların 39 TL seviyelerinde olduğunu belirten İslam Memiş, şu anda kurun 38,87 TL seviyesinde işlem gördüğünü, bayram öncesi TL’ye olan talebin döviz bozdurma eğilimini artırdığını söyledi. Yılın ikinci yarısı içinse çarpıcı bir öngörüde bulunan Memiş, "Dolar kuru 40-45 TL bandına çıkabilir." dedi.

PANİK YOK, TAKİPTE KALIN

Altın ve döviz yatırımcılarına, ani kararlar yerine piyasayı izlemeye devam etmeleri çağrısında bulunan Memiş, bu süreçte sessiz kalanların ve doğru zamanı kollayanların kazançlı çıkacağını ifade etti.