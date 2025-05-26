İslam Memiş: Altında Çarşamba Gününe Hazır Olun
Altın ve döviz piyasaları için kritik hafta başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara "28 Mayıs Çarşamba’ya hazır olun" diyerek sessiz kalma çağrısı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasaların yön aradığı bu günlerde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara dikkat çeken bir açıklama geldi. Memiş, döviz ve altın yatırımcılarını 28 Mayıs Çarşamba günü için uyardı. Memiş, "Yorum yapmadan izleyin. Bu hafta sakin kalan kazanır" sözleriyle yatırımcılara temkinli olmalarını tavsiye etti.
"HAREKETLİ BİR HAFTA BEKLİYORUM"
Memorial Day nedeniyle ABD, Spring Bank Holiday dolayısıyla da İngiltere piyasalarının haftanın ilk günlerinde kapalı olacağını hatırlatan İslam Memiş, yurt içindeki siyasi gelişmelere ve açıklamalara işaret etti. Memiş, "Dışarıda sessizlik var ama içeride hareketli bir hafta bekliyorum" ifadelerini kullandı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ HAZIR OLUN
Memiş, özellikle 29 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) FOMC toplantı tutanaklarının altın ve döviz piyasalarında etkili olacağını belirtti. Memiş, "Kritik veri akışıyla birlikte piyasalarda yön değişikliği görülebilir" diyerek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
DOLAR İÇİN YENİ HEDEF
Geçmiş açıklamalarında serbest piyasada doların 39 TL seviyelerinde olduğunu belirten İslam Memiş, şu anda kurun 38,87 TL seviyesinde işlem gördüğünü, bayram öncesi TL’ye olan talebin döviz bozdurma eğilimini artırdığını söyledi. Yılın ikinci yarısı içinse çarpıcı bir öngörüde bulunan Memiş, "Dolar kuru 40-45 TL bandına çıkabilir." dedi.
PANİK YOK, TAKİPTE KALIN
Altın ve döviz yatırımcılarına, ani kararlar yerine piyasayı izlemeye devam etmeleri çağrısında bulunan Memiş, bu süreçte sessiz kalanların ve doğru zamanı kollayanların kazançlı çıkacağını ifade etti.