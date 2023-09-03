İslam Memiş altın yatırımcılarına tarih ve seviye verdi: Uçuşa geçecek
Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik olarak uyarılarda bulundu. Memiş, büyük yükseliş beklediği tarih ve olası seviyelere ilişkin tahminlerini dile getirdi.
Türkiye'deki enflasyon, yatırımcıların kazançlarını Türk lirası olarak muhafaza etmesinin önündeki en büyük engel olurken, birikiminin değer kaybetmemesini isteyen vatandaşların bir numaralı adresi altın olmaya devam ediyor.
Dünya genelindeki belirsizliklerin artması ve yeni bir kriz ortamına yönelik emarelerin sayısının çoğalması, tüm dünyada yatırımcıları her dönemin güvenli limanı olarak bilinen altına yöneltirken, altın fiyatlarında ise 2023 yılı itibariyle beklenen yükseliş henüz gerçekleşmedi.
Yıla oldukça iyi bir başlangıç yapan ve ABD'de patlak veren bankacılık kriziyle birlikte Xauusd paritesinde 2000 doları aşan altın, yaz aylarında arzulanan ivmeyi yakalayamamış olsa da, geçtiğimiz haftanın son bölümünde ons tarafında yaşanan yükseliş, yatırımcıyı yeniden heyecanlandırmaya yetti.
Altın fiyatları ve emtia piyasaları hakkında yaptığı yorumlar ile tanınan ekonomist İslam Memiş, yatırımcıları oldukça hareketli bir Eylül ayının beklediğini ifade ederek, altın sahiplerini gelecek hafta itibariyle nelerin beklediğini şu sözlerle açıkladı: