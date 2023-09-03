İslam Memiş altın yatırımcılarına tarih ve seviye verdi: Uçuşa geçecek

Dünya genelindeki belirsizliklerin artması ve yeni bir kriz ortamına yönelik emarelerin sayısının çoğalması, tüm dünyada yatırımcıları her dönemin güvenli limanı olarak bilinen altına yöneltirken, altın fiyatlarında ise 2023 yılı itibariyle beklenen yükseliş henüz gerçekleşmedi.