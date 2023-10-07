İslam Memiş altın yatırımcılarına seslendi, tarih ve rakam verdi: Her şey çok hızlı olacak

İslam Memiş, Borsa İstanbul ve döviz kurlarına ilişkin tahminlerini de paylaştı. "Borsa İstanbul 8490 puan seviyesinde ve %1.87’lik bir artış gösteriyor. Yükseliş eğilimini sürdürüyor" diyen Memiş, şöyle devam etti:

"Ancak benim görüşüme göre, şu an için giriş yapmak için uygun seviyeler değil. Kendi adıma, 15 Ekim’e kadar bekleyeceğim. Eğer 7500 puanın altına düşmezse, kademeli olarak alım yapmayı planlamıyorum."