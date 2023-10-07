İslam Memiş altın yatırımcılarına seslendi, tarih ve rakam verdi: Her şey çok hızlı olacak
Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına tarih ve rakam vererek birtakım uyarılarda bulundu. "Her şey çok hızlı olacak" diyen Memiş, yapılması gerekenlere dair önerilerini de paylaştı.
Gram altın için yeni bir bant aralığı veren Memiş, yükselişlerin ani olacağını tahmin ettiğini söyledi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekim ayında yaşanacak gelişmelerle ilgili olarak altın yatırımcılarına uyarılarda bulundu.
İslam Memiş, şunları söyledi: "Ons altın 1834’te. 7 ayın en düşük seviyesinde. Yeni bir trend oluşumu görüyoruz. 1800-1880 dolar aralığı yeni bant aralığı.
Yıl sonunda 2000 üzerinde ataklar beklemeye devam ediyorum. 2024 yılında 2350 dolara kadar yükselecek bir ons altım bekliyorum.
O yüzden ons altındaki düşüşler alım fırsatı. Dünyadaki merkez bankalarının da altın rezervini artırmak için fırsatı oldu bu düşüşlerle.
'14 GÜN FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ'
Eline yeni dolar geçen, ons altındaki bu seviyeleri ve önümüzdeki 14 günü fırsat olarak değerlendirmeli.”
İslam Memiş, "Gram altın TL serbest piyasalarda 1660-1670 lira. 50 liralık makas var. Bunu yatırımcılar göz önünde bulundurmalı" ifadesini kullandığını değerlendirmelerinin devamında şunları kaydetti: Bant aralığımız 1650-1700 lira olduğu. 1700 altındaki rakamsal değerler, eline yeni TL geçen, altın borcu olan arkadaşlara iyi fırsatlar sunuyor.
'DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL'
Düşüşler kalıcı değil. Yıl sonuyla alakalı öngörümde bir değişiklik yok. 2024 yılı sonu öngörüm 2500 lira.
'ALTINI OLANLAR KESİNLİKLE SATMAMALI'
Dolar güçlü duruşunu koruduğu için gram tarafında da sert düşüşler görmüyoruz. 50 liralık değer kaybı oldu, bu da elinde TL bulunduranlara bir fırsat sunmuş oldu. Elinde altın bulunduranlar kesinlikle satmamalı.
14 gün sonra rüzgarın tersine döneceğini, hızlı yükselişlere başlayacağını göreceğiz. Ons gümüş 21.41 dolar. Ons gümüş tarafında 20.80 destek seviyesi. Görünüm kısa vade için düşüş trendinin sonlanacağı yönünde. Hızlı toparlanma bizi bekleyecek. Gram gümüş 19 lira seviyesinde. 18.50 destek seviyesi, yukarıda 20.50 direnç seviyesi var. Elimde TL olsaydı altın ve gümüş tarafında ciddi alımlar yapardım.
Düşüşler kalıcı değil, yukarı yönlü hareketler beklenenden daha sert olacak ve alım fırsatı vermeden yoluna devam edecektir."
İslam Memiş, Borsa İstanbul ve döviz kurlarına ilişkin tahminlerini de paylaştı. "Borsa İstanbul 8490 puan seviyesinde ve %1.87’lik bir artış gösteriyor. Yükseliş eğilimini sürdürüyor" diyen Memiş, şöyle devam etti:
"Ancak benim görüşüme göre, şu an için giriş yapmak için uygun seviyeler değil. Kendi adıma, 15 Ekim’e kadar bekleyeceğim. Eğer 7500 puanın altına düşmezse, kademeli olarak alım yapmayı planlamıyorum."
"TL ile yatırım yapmayı planlıyorsam, euro, altın ve gümüş gibi değerli emtiaların ciddi düşüşler yaşadığını gözlemliyorum" diyen Memiş aynı zamanda 2024 yılı için Borsa İstanbul’da 15 bin puanlık bir hedef belirlediğini söyledi.
Memiş, "Ancak, ekim ayındaki düşüşlerin sona ermesini bekleyerek yatırım yapmayı planlıyorum. Özellikle 7900 ve 8500 puan aralığını yakından izleyeceğim" diye konuştu.
Kaynak: Para Analiz