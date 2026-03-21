İslam Memiş Altın ve Gümüş Yatırımcılarını Uyardı: 'Hayal Kurmayın'

Finansal Analist İslam Memiş, tv100’de Başak Şengül ile Doğru Yorum programında küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Petrol fiyatlarının yükselişinin tek başına olmadığını belirten Memiş, doların da uluslararası piyasalarda güç kazandığını vurguladı. Bu iki unsurun aynı anda yükselmesinin maliyetleri kaçınılmaz şekilde artırdığını ifade eden Memiş, özellikle enerji fiyatlarındaki artışın zincirleme etki yaratacağını söyledi.

TARIM EMTİALARINDA YÜZDE 50 ORANINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Enerji maliyetlerinin tarımı doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Memiş, "Biz şimdi gübre fiyatlarında yaşanacak maliyet artışını göz ardı edemeyiz. Sadece Türkiye’de değil, bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım emtialarında fiyat artışı bekleniyor. yüzde 40-50 civarında bir fiyat artışı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ'E DİKKAT ÇEKTİ

Savaşın finansal boyutuna dikkat çeken Memiş, "Bu savaşın bir maliyeti olacak. Hürmüz’ün kapalı olmasından dolayı, petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı, doğal gaz fiyatlarının yükselmesinden dolayı bizim yaşamımızı etkileyecek bir durum söz konusu. Bu bir füze savaşı değil aslında, finansal piyasalarda da ciddi bir savaş var" dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMLARINA UYARI

Piyasalarda sert dalgalanmaların süreceğini belirten Memiş, "2026 yılının sonuna kadar her ay manipülasyon piyasasını göreceksiniz. Altın ve gümüş yatırımcısının psikolojisinin güçlü olması lazım. Bir bakacaksınız zirve fiyatlar, bir bakacaksınız dip fiyatlar" diyerek yatırımcıları uyardı.

'HAYAL KURMAYIN'

Yatırımcılara net mesaj veren Memiş, “Dünya savaş ortamındayken altın gümüş gibi bu tip varlıklar üzerinden para kazanabilme hayaliniz varsa, hayal kurmayın. Böyle bir süreçte değiliz şu anda” ifadelerini kullandı.

Altındaki sert düşüşe dikkat çeken Memiş, "43 yıl aradan sonra güvenli liman olarak bilinen altın yüzde 10, haftalık bazda değer kaybetti. Bir manipülasyon fiyatlaması varsa küresel piyasalarda yatırımcının burada bir hedef araması çok saçmadır" dedi.

'SANAL VARLIKLARA YÖNLENDİRECEKLER'

Piyasalardaki yönlendirmeye dikkat çeken Memiş, şöyle devam etti: “Yatırımcıların yapması gereken plan gayet net. Altın, gümüş gibi sınırlı varlıklar artık güvenli liman değildir. Kripto para piyasasındaki yatırımcıların psikolojisi gibi olacak. İnsanları isyan ettirecek bu yükseliş ve düşüşler. Yatırımcıları bu fiziki varlıklarının oynaklığından isyan ettirip sanal varlıklara yönlendirecekler çünkü fiziki varlıkları kendileri istiyorlar."

Küresel sistemde büyük bir kırılma yaşandığını belirten Memiş, "Şu anda dünya yeniden şekilleniyor. 3’üncü Dünya Savaşı’nın kapıları aralandı şu anda. Savaş ekonomisinin istediği model sadece petrol ve doğal gaz değil. Yer altındaki bütün sınırlı varlıkları kendi kontrolünde istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi