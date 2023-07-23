İslam Memiş altın satmak isteyenlere tarih verdi: Panik yok, kıyamet kopacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Memiş, "Altında kıyamet koparacak bir yükseliş bizi bekliyor" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elindeki altını satmak isteyenlere tarih vererek birtakım uyarılarda bulundu.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,34 değer kazancıyla 1.700 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 artışla 11 bin 275 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.698 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.795 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 2,99 değer kazancıyla 26,9360 liraya, euro ise yüzde 1,88 kazançla 29,9400 liraya yükseldi.
Küresel tarafta ise piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed’in para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor. Fed'in gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkiliyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor.