İslam Memiş altın sahiplerini uyardı, rakam verdi: Bütün kozlarını kullanacaklar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına dikkat çeken uyarılarda bulundu, "Bütün kozlarını sonuna kadar kullanacaklar" dedi.

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İslam Memiş altın sahiplerini uyardı, rakam verdi: Bütün kozlarını kullanacaklar - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dünya genelinde merkez bankalarının mesajlarını değerlendirirken altın yatırımcılarına dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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İslam Memiş altın sahiplerini uyardı, rakam verdi: Bütün kozlarını kullanacaklar - Resim: 2

Tüketim ve yatırım alışkanlıklarının değiştiği günümüzde binlerce yeni yatırım aracının ortaya çıkmasına karşın altın, her dönemin güvenli limanı olmaya ve yatırımcıların gözdesi olarak kalmaya devam ediyor.

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İslam Memiş altın sahiplerini uyardı, rakam verdi: Bütün kozlarını kullanacaklar - Resim: 3

Buna karşın altın yatırımcısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından dünya genelinde uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle arzuladığı yükselişi henüz gerçekleştirememiş durumda.

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İslam Memiş altın sahiplerini uyardı, rakam verdi: Bütün kozlarını kullanacaklar - Resim: 4

2023 yılına yükselişle başlayan altın, yılın ilerleyen aylarında gelgit performansıyla dar bir pariteye sıkışırken, sene boyunca beklenen yaz ayı sonlarına yönelik yükseliş atağı, yerini karamsar bir havaya bırakmış durumda.

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