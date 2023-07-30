İslam Memiş altın sahiplerini uyardı, rakam verdi: Bütün kozlarını kullanacaklar
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına dikkat çeken uyarılarda bulundu, "Bütün kozlarını sonuna kadar kullanacaklar" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dünya genelinde merkez bankalarının mesajlarını değerlendirirken altın yatırımcılarına dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Tüketim ve yatırım alışkanlıklarının değiştiği günümüzde binlerce yeni yatırım aracının ortaya çıkmasına karşın altın, her dönemin güvenli limanı olmaya ve yatırımcıların gözdesi olarak kalmaya devam ediyor.
Buna karşın altın yatırımcısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından dünya genelinde uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle arzuladığı yükselişi henüz gerçekleştirememiş durumda.
2023 yılına yükselişle başlayan altın, yılın ilerleyen aylarında gelgit performansıyla dar bir pariteye sıkışırken, sene boyunca beklenen yaz ayı sonlarına yönelik yükseliş atağı, yerini karamsar bir havaya bırakmış durumda.