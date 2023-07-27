İslam Memiş altın sahiplerine son kez seslendi: Hazırlanın, başlıyor
Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, Fed'in faiz kararının ardından altın sahiplerine seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.
Gelişen teknolojilerle birlikte dünya üzerinde binlerce yeni yatırım aracı çıkmasına karşın her dönemin 'güvenli limanı' olarak tanınan altına olan ilgi zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.
2023 yılının ilk yarısında yukarı yönlü bir grafik sergileyen altın, bir süredir yatay seyir ile piyasadan gelecek haberleri beklerken, beklenen gelişme bu akşam ABD tarafından duyuruldu.
Dünya üzerinde altın fiyatlarını en çok etkileyen etmenlerin başında gelen Fed'in faiz kararları, geçtiğimiz ay yaşanan duraksamanın ardından yeniden harekete geçti ve ABD Merkez Bankası, 25 baz puanlık artışla faizleri 5.25-5.50 seviyesine çıkararak 22 yıl aradan sonra faizlerin zirveyi görmesine neden oldu.
Alınan karara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, 25 baz puanlık faiz artırımının altın fiyatlarına ve emtia piyasalarına nasıl etkilerinin olacağını şu ifadelerle açıkladı: