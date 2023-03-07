İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: Yükselişten başınız dönecek!
Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, tarihi yükseliş için geri sayımın başladığını hatırlatarak, altın sahiplerine "Kemerlerinizi bağlayın" uyarısında bulundu.
Türkiye'de orta ve alt gelir sınıfının bir numaralı yatırım aracı olan altın, yeniden zirveye çıkmak için gün sayıyor. Türkiye'de altın alanında en yetkin isimlerin başında gelen İslam Memiş, kabus gibi geçen şubat ayının ardından mevcut piyasanın olumlu bir seyir halinde olduğunu belirtti.
GRAM ALTIN SUDAN UCUZ
Memiş, şu anda yatırım yapmak için altının eşsiz bir fırsat sunduğunu hatırlatarak, altın fiyatları için "Ucuz demiyorum bedava diyorum" ifadelerini kullandı. Memiş, haftanın ilk gününü yaklaşık 12 dolar düşüşle kapatan ons altının yeni yatırımcıları için pozisyonunu düzelttiğini belirtirken, gram altın sahiplerine de net tarih verdi.
Ünlü ekonomist "Gram altın için nisan ayının sonuna kadar 1200 liraları görmek oldukça muhtemel. Benim uzun süredir yaptığım 2023 sonu için 1500 liralık gram altın tahminimde de oldukça kararlı bir durumdayım. Aralık ayına gelinmeden bile bu seviyeler geçilmiş olabilir" dedi.
ALTIN SAHİPLERİNE TUZAK KURULUYOR!
Memiş, piyasada deneyimi olmayan genç yatırımcılar için özellikle altında büyük tuzakların olduğuna dikkat çekerek, "Ani düşüşler ile panik yapan yatırımcı dip fiyattan sattığı altını birkaç saat sonra tepede görüyor. Bu düşüşlere aldanmamak lazım. Panik satışı yapmak hiçbir zaman kazandırmaz" şeklinde konuştu.