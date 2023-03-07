İslam Memiş altın sahiplerine seslendi: Yükselişten başınız dönecek!

Türkiye'de orta ve alt gelir sınıfının bir numaralı yatırım aracı olan altın, yeniden zirveye çıkmak için gün sayıyor. Türkiye'de altın alanında en yetkin isimlerin başında gelen İslam Memiş, kabus gibi geçen şubat ayının ardından mevcut piyasanın olumlu bir seyir halinde olduğunu belirtti.