İslam Memiş Altın Sahiplerine Seslendi: "2 Gününüz Kaldı! Hazırlığa Başlayın"

Altın ve para piyasalarına yönelik analizleri ile bilinen İslam Memiş, Ağustos ayında 2530 dolara yükselerek rekor kıran ons altının ardından takipçilerine önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, eylül ayı itibarıyla emtia piyasalarında tarihi gelişmelerin yaşanacağını belirterek, "2 gününüz kaldı, hazırlığa başlayın" uyarısı yaptı.

İslam Memiş Altın Sahiplerine Seslendi: "2 Gününüz Kaldı! Hazırlığa Başlayın" - Resim: 1

Son yıllarda dolar karşısında beklenen yükselişi yakalayamayan altın, 2024 yılında yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Özellikle eylül ayı itibarıyla piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak faiz indirim kararı için beklentiye girmesi, altın fiyatlarında tarihi yükselişlerin kapıda olduğu şeklinde yorumlanırken, Türkiye'de altın denildiğinde akla gelen ilk isim olan ekonomist İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi.

ALTIN YATIRIMCISINA YENİ TARİH

Kapalıçarşı piyasalarının nabzını tutan Memiş, 2800 lira sınırına yaklaşarak rekor kıran gram altının ardından yeni yükselişler için tarih verirken, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

"ABD'den gelen son veriler, yılın geri kalan bölümünde faiz indiriminin güçlü bir ihtimal olduğunu gösteriyor" şeklinde konuşan Memiş, Eylül ayına girilmesiyle birlikte piyasalarda yaşanacaklara ilişkin şu şekilde konuştu.

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