İslam Memiş Altın Sahiplerine Seslendi: "2 Gününüz Kaldı! Hazırlığa Başlayın"

Son yıllarda dolar karşısında beklenen yükselişi yakalayamayan altın, 2024 yılında yatırımcısının yüzünü güldürdü.



Özellikle eylül ayı itibarıyla piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak faiz indirim kararı için beklentiye girmesi, altın fiyatlarında tarihi yükselişlerin kapıda olduğu şeklinde yorumlanırken, Türkiye'de altın denildiğinde akla gelen ilk isim olan ekonomist İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi.



ALTIN YATIRIMCISINA YENİ TARİH



Kapalıçarşı piyasalarının nabzını tutan Memiş, 2800 lira sınırına yaklaşarak rekor kıran gram altının ardından yeni yükselişler için tarih verirken, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.



"ABD'den gelen son veriler, yılın geri kalan bölümünde faiz indiriminin güçlü bir ihtimal olduğunu gösteriyor" şeklinde konuşan Memiş, Eylül ayına girilmesiyle birlikte piyasalarda yaşanacaklara ilişkin şu şekilde konuştu.