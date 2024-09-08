İslam Memiş Altın İçin Uyardı: Pazartesi Gününe Dikkat Birden Olacak

İslam Memiş, gram altına yatırım yapmak isteyenler için ons altının 2.500 dolar seviyesinin altında kalmasının önemli bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Jeopolitik sürprizler yaşanmadığı takdirde, ons altının Ekim sonu veya Kasım başında 2.600 doları zorlayabileceğini belirten Memiş, bu seviyenin ardından 3.000 dolar bandına kadar bir yükseliş beklediklerini vurguladı. Ancak, bu yükselişin gerçekleşmesi için öncelikle alt destek seviyelerinin korunması gerektiğinin altını çizdi.