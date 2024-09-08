İslam Memiş Altın İçin Uyardı: Pazartesi Gününe Dikkat Birden Olacak
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftada altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş, ons altının 2.470 dolar seviyelerine gerilediğini hatırlatarak, yatırımcıları ani bir yükseliş ihtimaline karşı uyardı. Memiş'in TV100'de yaptığı açıklamalar, altın fiyatlarında beklenen hareketliliğe dikkat çekiyor.
Altın ons fiyatında düşüşlerin ardından önemli bir yükseliş trendi beklediğini belirten Memiş, özellikle Ekim sonu ve Kasım başında altının 2.600 dolar seviyelerine çıkabileceğini öngörüyor. Memiş, bu süreçte altın yatırımcılarının dikkatli olmasını ve alım fırsatlarını doğru değerlendirmelerini önerdi.
İslam Memiş, gram altına yatırım yapmak isteyenler için ons altının 2.500 dolar seviyesinin altında kalmasının önemli bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Jeopolitik sürprizler yaşanmadığı takdirde, ons altının Ekim sonu veya Kasım başında 2.600 doları zorlayabileceğini belirten Memiş, bu seviyenin ardından 3.000 dolar bandına kadar bir yükseliş beklediklerini vurguladı. Ancak, bu yükselişin gerçekleşmesi için öncelikle alt destek seviyelerinin korunması gerektiğinin altını çizdi.
İslam Memiş, altın borcu olanlar, yatırım yapmayı planlayanlar ve düğün için altın almayı düşünenlere bu haftanın alım yapmak için en uygun zaman olduğunu belirtti. Memiş'e göre, ons altındaki düşüş gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve ons fiyatı 2.500 dolar seviyesinin üstüne çıkana kadar alım fırsatı devam edecek. Mevcut durumda gram altın serbest piyasalarda 2.850 TL bandında işlem görüyor.
Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, ani yükselişlerden önce altın almak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini ifade ederek, piyasaların dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.