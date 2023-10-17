İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili olarak tatih verip yatırımcılara uyarılarda bulundu. Memiş, "Hata yaparsınız" dedi.

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İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız - Resim: 1

Altın fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde merak konusu oldu. Altın almak veya satmak isteyenler haftanın ikinci işlem gününde konuya dair internette araştırma yapıyor.

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İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız - Resim: 2

Dolar/TL kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle altın için yapılan çeşitli tahminler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

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İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız - Resim: 3

Bu hafta yatırım araçlarında ciddi dalgalanmaların yaşanabileceği uyarısında bulunan Memiş, Samimi Haber'den Aleyna Horasan'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız - Resim: 4

"Geçtiğimiz hafta altında agresif bir yükseliş vardı. Elinde altını olanlar korku ve panikle satış yaparsa hata yapar. Yükselişler devam edecek."

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İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız - Resim: 5

İslam Memiş ayrıca gram altın için yaptığı değerlendirmede, fiyatın 1600 TL'nin üzerinde seyretmesi durumunda 1800 TL'ye kadar bir yükseliş potansiyeli olduğunu belirtti.

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İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız - Resim: 6

Eğer bu seviye korunursa, 2000 TL'ye kadar çıkış yaşanabileceğini vurgulayan Memiş, piyasanın şu anda savaşın potansiyel etkilerini fiyatlamaya çalıştığını anlattı.

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İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız - Resim: 7

İslam Memiş, tahminlerine devam ederek yıl sonu hedeflerini paylaştı.

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İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız - Resim: 8

Dolar ve altının yükselmeye devam edeceğini belirten Memiş, Dolar / TL kurunun 29,70 seviyesinde, altının gram fiyatının ise 1.880 TL olabileceğini öngördü.

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İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız - Resim: 9

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 2.882 liradan alınıyor ve 2.941 liradan satılıyor.

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İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız - Resim: 10

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın bugün 5.782 liradan alınıyor ve 5.882 liradan satılıyor.

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