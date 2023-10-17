İslam Memiş altın için rakam verip uyardı: Hata yaparsınız
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili olarak tatih verip yatırımcılara uyarılarda bulundu. Memiş, "Hata yaparsınız" dedi.
Altın fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde merak konusu oldu. Altın almak veya satmak isteyenler haftanın ikinci işlem gününde konuya dair internette araştırma yapıyor.
Dolar/TL kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle altın için yapılan çeşitli tahminler yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Bu hafta yatırım araçlarında ciddi dalgalanmaların yaşanabileceği uyarısında bulunan Memiş, Samimi Haber'den Aleyna Horasan'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz hafta altında agresif bir yükseliş vardı. Elinde altını olanlar korku ve panikle satış yaparsa hata yapar. Yükselişler devam edecek."
İslam Memiş ayrıca gram altın için yaptığı değerlendirmede, fiyatın 1600 TL'nin üzerinde seyretmesi durumunda 1800 TL'ye kadar bir yükseliş potansiyeli olduğunu belirtti.
Eğer bu seviye korunursa, 2000 TL'ye kadar çıkış yaşanabileceğini vurgulayan Memiş, piyasanın şu anda savaşın potansiyel etkilerini fiyatlamaya çalıştığını anlattı.
İslam Memiş, tahminlerine devam ederek yıl sonu hedeflerini paylaştı.
Dolar ve altının yükselmeye devam edeceğini belirten Memiş, Dolar / TL kurunun 29,70 seviyesinde, altının gram fiyatının ise 1.880 TL olabileceğini öngördü.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 2.882 liradan alınıyor ve 2.941 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın bugün 5.782 liradan alınıyor ve 5.882 liradan satılıyor.