İslam Memiş altın için rakam verdi: Şahsi olarak da değerlendireceğim

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın sahiplerine uyarılarda bulunduğu konuşmasında şunları söyledi: "Altın fiyatlarında kesintisiz bir yükseliş varmış gibi görünse de, gram altın ve çeyrek altın fiyatları aslında dövizden aldığı destekle yükselirken, ons tarafında haftalardır dar bir bant aralığında gelgit hareketi görüyoruz.