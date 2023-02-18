İslam Memiş 'altın fırlayacak' dedi, tarih verdi!

Ünlü Ekonomist İslam Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Altının gram fiyatı 1115 TL. Ancak serbest piyasalarda 1132 1137 lira aralığında bir gram altın var. Yine en son videolarımızda geçen hafta hatırlarsanız gram altın 1198 TL seviyesine kadar yükselince Şubat'ın 15'ine kadar 1140 lira seviyesine kadar bir gerilemeden bahsetmiştim. Bu daha aşağı çekildi.