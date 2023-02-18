İslam Memiş 'altın fırlayacak' dedi, tarih verdi!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten de yeni bir açıklama geldi. Memiş, altının yeniden sert yükseleceği tarihi açıkladı.
Altın yorumları ile vatandaşın yakından takip ettiği isimlerden biri olan ünlü altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son dönemlerde altının çakılmasına ilişkin yeni yorumlar yaptı.
Altın fiyatlarında sert düşüş devam ederken İslam Memiş'ten yatırımcıya önemli tavsiyeler geldi. Gram altında Yaşanan bu düşüşün çok önemli olmadığına dikkat çeken İslam Memiş, vatandaşın ve yatırımcının bunu bir alım fırsatı olarak görmesi gerektiğini söyledi.
Ünlü Ekonomist İslam Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Altının gram fiyatı 1115 TL. Ancak serbest piyasalarda 1132 1137 lira aralığında bir gram altın var. Yine en son videolarımızda geçen hafta hatırlarsanız gram altın 1198 TL seviyesine kadar yükselince Şubat'ın 15'ine kadar 1140 lira seviyesine kadar bir gerilemeden bahsetmiştim. Bu daha aşağı çekildi.
1140 TL'nin altında gram altın TL fiyatı var. TL'de bekleyen, düşüşleri bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcısının da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor. Bu düşüşler kalıcı olmaz. Gram altında.