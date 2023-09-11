İslam Memiş altın - dolar için tarih ve rakam verdi: Rüzgar tersine dönecektir

TV100'de yayımlanan yazısında "Bu hafta küresel piyasaların odağında ABD enflasyon verisi olacak. Ondan sebep kritik hafta olduğunu söyleyebilirim. ABD’de enflasyonun yine yüksek geleceğini, enflasyon ile mücadelenin kolay olmadığını göreceğiz" ifadesini kullanan Memiş, sözlerine şöyle devam etti: