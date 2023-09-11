İslam Memiş altın - dolar için tarih ve rakam verdi: Rüzgar tersine dönecektir
Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara altın, dolar, euro gibi araçlarla ilgili olarak uyarılarda bulunurken tarih verdi. Memiş, "Rüzgar tersine dönecektir" ifadesini kullandı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırım araçlarıyla ilgili olarak beklentilerini dile getirerek yatırımcılara uyarılarda bulundu.
TV100'de yayımlanan yazısında "Bu hafta küresel piyasaların odağında ABD enflasyon verisi olacak. Ondan sebep kritik hafta olduğunu söyleyebilirim. ABD’de enflasyonun yine yüksek geleceğini, enflasyon ile mücadelenin kolay olmadığını göreceğiz" ifadesini kullanan Memiş, sözlerine şöyle devam etti:
"Haziran sonrası enflasyonun geri geleceğini sık sık belirttiğimi anımsatmak isterim. Tüm ülkeler enflasyonu maalesef tekrar hissedecek.
'BU HAFTA DOLAR KARŞISINDAKİ ENSTRÜMANLAR DEĞER KAYBEDER'
ABD enflasyonu 3,6-3,7 açıklanırsa şaşırmayın! Enflasyonun yüksek gelmesi, Fed’in faiz artıracağı anlamına gelir. Evet Fed, Eylül toplantısında (haftaya) faiz artırır. Bu hafta uluslararası piyasalarda dolar değer kazanır, dolar karşısındaki enstrümanlar değer kaybeder.