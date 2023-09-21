İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın

"Beklenen oldu. Altın fiyatlarını uzun süredir gerek söylem gücü ile, gerekse de aldığı faiz kararlarıyla baskılayan Fed, bu toplantıda faiz artırımına gitmedi. Görünen o ki, Powell'ın açıklamalarından da anlaşılan gelecek ay son kez 25 baz puanlık faiz artırımına gidilecek ve 2023 yılı kapatılacak.