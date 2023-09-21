İslam Memiş altın almak isteyenleri uyardı, tarih verdi: Son günler, fırsatı kaçırmayın
Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın almak isteyenlere yönelik uyarılarında tarih ve seviye vererek "Son günler, fırsatı kaçırmayın" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların beklentisiyle ters düşmedi ve herhangi bir faiz artırımına gitmeyerek yüzde 5.25-5.50 seviyelerinde kalmaya devam etti.
Küresel piyasalar açısından alınacak kararın altın fiyatları, dolar endeksi ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine yönelik doğrudan etkisinin olacağı belirtilirken, Türkiye'de altın piyasalarının uzman ismi olarak bilinen İslam Memiş, Fed kararı sonrasında altın yatırımcısını nelerin beklediğini şu ifadelerle açıkladı:
"Beklenen oldu. Altın fiyatlarını uzun süredir gerek söylem gücü ile, gerekse de aldığı faiz kararlarıyla baskılayan Fed, bu toplantıda faiz artırımına gitmedi. Görünen o ki, Powell'ın açıklamalarından da anlaşılan gelecek ay son kez 25 baz puanlık faiz artırımına gidilecek ve 2023 yılı kapatılacak.
2024 yılında ise uzun süredir beklenen faiz indirimleri oldukça güç görülüyor. ABD, gelecek yılı yüksek faizle sürdürmeyi düşündüğünü piyasalara açık bir şekilde belirtti.