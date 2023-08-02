İslam Memiş altın almak isteyenleri tarih verip uyardı: Dikkat edin, tansiyon yüksek olabilir
Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşün devam edip etmeyeceği merak edilirken kritik uyarı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi.
Altın fiyatlarındaki son durum ve anlık gelişmeler tüm yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın alıp satmak isteyenler canlı altın fiyatlarını güncel olarak takip ediyorlar.
İç ve dış piyasadan etkilenen altın ve döviz kurundaki değişimler haftanın üçüncü işlem gününde de yakından gözlemleniyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşün devam edip etmeyeceği de merak konusu.
Gram altın 1.690 liranın altına kadar geriledi. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar bu düşüşün ne zaman kadar süreceğini merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi.
'DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMADIĞINI TAHMİN EDİYORUM'
Memiş; "Gram altında düşüşlerin kalıcı olmadığını tahmin ediyorum, bu düşüşleri alım fırsatı olarak görmeliyiz" dedi.