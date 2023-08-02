İslam Memiş altın almak isteyenleri tarih verip uyardı: Dikkat edin, tansiyon yüksek olabilir

Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşün devam edip etmeyeceği merak edilirken kritik uyarı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi.

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İslam Memiş altın almak isteyenleri tarih verip uyardı: Dikkat edin, tansiyon yüksek olabilir - Resim: 1

Altın fiyatlarındaki son durum ve anlık gelişmeler tüm yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın alıp satmak isteyenler canlı altın fiyatlarını güncel olarak takip ediyorlar.

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İslam Memiş altın almak isteyenleri tarih verip uyardı: Dikkat edin, tansiyon yüksek olabilir - Resim: 2

İç ve dış piyasadan etkilenen altın ve döviz kurundaki değişimler haftanın üçüncü işlem gününde de yakından gözlemleniyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşün devam edip etmeyeceği de merak konusu.

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İslam Memiş altın almak isteyenleri tarih verip uyardı: Dikkat edin, tansiyon yüksek olabilir - Resim: 3

Gram altın 1.690 liranın altına kadar geriledi. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar bu düşüşün ne zaman kadar süreceğini merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi.

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İslam Memiş altın almak isteyenleri tarih verip uyardı: Dikkat edin, tansiyon yüksek olabilir - Resim: 4

'DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMADIĞINI TAHMİN EDİYORUM'

Memiş; "Gram altında düşüşlerin kalıcı olmadığını tahmin ediyorum, bu düşüşleri alım fırsatı olarak görmeliyiz" dedi.

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