İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Bu kırılmalar çok önemli
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımı yapmak isteyenleri uyardı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yılın ilk yarısında yaşanan ekonomik belirsizlik ve seçim ortamı sonrası yatırımcıların bir kez daha yöneldiği altın ve dolarla ilgili tahminlerini sıraladı:
Bu haftanın en önemli verisi olarak ABD’de enflasyon verisini takip edeceğiz. Yurt içi piyasalarda ise bugün açıklanacak olan işsizlik verisini takip edeceğim. Maliyet artışlarından dolayı yıl sonuna kadar işsizlik rakamları radarımda olacak. Yılın üçüncü çeyreğinden sonra artış yönlü hareket bekliyorum.
Çarşamba günü saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verisi, küresel piyasalar için oldukça önemli olacak. ABD enflasyon verisinde sert düşüşler bekleniyor. Geçen ay yüzde 4 olarak açıklanan enflasyon rakamı, yüzde 3,2’ye gerileyebilir. Peki bu hafta yatırımcılar piyasada hangi bant aralıklarını dikkat etmeli?
BİST100 ENDEKSİ:
Haftayı 6 bin 187 puan seviyesinden tamamlamıştı. Geniş bant aralığında gözlemlemeye devam ediyorum. Kısa vade için kâr satışlarına karşı dikkat etmek gerek.