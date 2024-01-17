İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam ve tarih verdi: Kalıcı değil

DOLAR / TL

Dolar TL'de 30-33 lira beklentimiz yılın ilk çeyreği için devam ediyor. 33 lira üzerinde bir euro TL kuru vardı. Euro dolar paritesi bir miktar geri çekildi. Bu da orta ve uzun vadeli yatırımcılara alım fırsatı sunacak. Elinde dolar bulunduran, dövizi yatırım aracı gören euro ile ilgilenirse isabetli olur.