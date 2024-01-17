İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam ve tarih verdi: Kalıcı değil
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önerilerde bulundu; altın almak isteyenlere rakam ve tarih verdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki süreçte piyasalarda yaşanmasını beklediği gelişmeleri paylaştı. Haber Global'in aktardığına göre Memiş, şunları söyledi:
BORSA İSTANBUL
"Jeopolitik gerilimler dünyada devam ediyor. Kızıldeniz jeopolitik gerilimler küresel piyasaları olumsu etkilerken biz içeride terörle mücadeleye devam ediyoruz. Dış diplomaside çeşitli açıklamalar, sürpriz yorumlar olabilir. Bu hafta bizi ilgilendiren terörle mücadele ve ABD'den gelecek haber akışları olacak.
Borsa İstanbul 8050 puanda. 0.79'luk yükseliş var haftanın ilk işlem gününde. Bizim bant aralığımız olan 7700 - 8100 aralığı geçerli. Satışların gelme ihtimali yüksek. 8100 yukarı yönlü kırılırsa tekrar yeni bir direnç seviyesinden bahsedebiliriz. 8000 altındaki kapanışlarda 7700 destek seviyesini takip edeceğiz. Cuma akşamı kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's bir açıklama yaptı.
Görünüm pozitif ama not artırımı gelmedi. Türkiye'ni kredi notunu artıracaklarını göreceğiz 2024'te ancak bunun ekonomiyi pozitif yönde etkileyip etkilemeyeceğini sorgulamak lazım. Biz enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz. Yüzde 50 civarında enflasyon bekliyorum bu yıl. Uluslararası derecelendirmek kuruluşları not artırsa da biz enflasyonda düşüş görmedikçe bu açıklamalar Türk piyasalarına pozitif katkıda olmayacak."
DOLAR / TL
Dolar TL'de 30-33 lira beklentimiz yılın ilk çeyreği için devam ediyor. 33 lira üzerinde bir euro TL kuru vardı. Euro dolar paritesi bir miktar geri çekildi. Bu da orta ve uzun vadeli yatırımcılara alım fırsatı sunacak. Elinde dolar bulunduran, dövizi yatırım aracı gören euro ile ilgilenirse isabetli olur.
ONS ALTIN
Ons altın 2051 dolarda. Gün içinde 2045-2058 dolar işlemleri gerçekleştirdi. Ons altında tekrar 2028 dolar destek seviyesi var. Tekrar hızlı dönüş olacak ve yukarıda 2070 direncini takip ediyor olacağım. Bu hafta yani 2038 ve 2070 aralığını izleyeceğim.
Yılın ilk çeyreğinde 2150 dolar öngörüm devam etmekte. Ons altında yükseliş devam edecek.
'GRAM ALTIN 1-2 HAFTA İÇİNDE 50 LİRA YÜKSELİR'
Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2050 - 2060 lira aralığında. 2076'ya kadar yükseldi. Tekrar burada ons altın gerilemesi ile gram altında da gerileme gördük. 2040 - 2070 lira aralığını takip ediyor olacağım. Bu haftaki gerileme fırsat sunuyor tekrar.
Ons altın 2038'e çekilince karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alımları bitirmek lazım. Bu kez 2090 lirayı hedef alan yükseliş karşımızda olacak. 50 liralık yükseliş bizi bekliyor 1-2 hafta içinde. O yüzden geri çekilmeler benim nazarımda kalıcı değil."
Kaynak: Haber Global