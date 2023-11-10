İslam Memiş, altın alacakları uyardı: 'Son demler'

Sokakta karşılaştığım herkes “borsaya girdim” diyor. Hayırlısı olsun inşallah. Yüzlerce kez “yatırımcı nasıl olmalı?” diye anlatıp duruyoruz. Nefis ile imtihan zor iş. “Hakkınızda hayırlısı olsun” diyorum.