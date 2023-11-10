İslam Memiş, altın alacakları uyardı: 'Son demler'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını sosyal medya hesabından uyardı.

İslam Memiş
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İslam Memiş, altın alacakları uyardı: 'Son demler' - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, gram altınının yaklaşık 40 lira geri çekilmesiyle ilgili olarak, “son demler” değerlendirmesinde bulundu.

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İslam Memiş, altın alacakları uyardı: 'Son demler' - Resim: 2

Gram altınla ilgili değerlendirmelerinde bulunan İslam Memiş'in paylaşımlarından öne çıkanlar şöyle:

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İslam Memiş, altın alacakları uyardı: 'Son demler' - Resim: 3

"1.860’ın altına geriledi. Kalan yüzde 25 için 1.930 görülür umuduyla. Gram tarafı şimdilik 40 lira geriledi. Son demler.

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İslam Memiş, altın alacakları uyardı: 'Son demler' - Resim: 4

Sokakta karşılaştığım herkes “borsaya girdim” diyor. Hayırlısı olsun inşallah. Yüzlerce kez “yatırımcı nasıl olmalı?” diye anlatıp duruyoruz. Nefis ile imtihan zor iş. “Hakkınızda hayırlısı olsun” diyorum.

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İslam Memiş, altın alacakları uyardı: 'Son demler' - Resim: 5

Kolay kazanan kolay harcar. Zor kazanan ise zor harcar. Demem o ki, ömür harcadığın emeğin karşılığı bir kâğıt parçasıysa o kâğıt parçasının da kıymetini bilmek gerek.

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İslam Memiş, altın alacakları uyardı: 'Son demler' - Resim: 6

Eski dünyada bunlar önemli değildi. Yenidünya da çok önemli. Dünya değişti, sen değiştin mi?"

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İslam Memiş, altın alacakları uyardı: 'Son demler' - Resim: 7
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