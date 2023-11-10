İslam Memiş, altın alacakları uyardı: 'Son demler'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını sosyal medya hesabından uyardı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, gram altınının yaklaşık 40 lira geri çekilmesiyle ilgili olarak, “son demler” değerlendirmesinde bulundu.
Gram altınla ilgili değerlendirmelerinde bulunan İslam Memiş'in paylaşımlarından öne çıkanlar şöyle:
"1.860’ın altına geriledi. Kalan yüzde 25 için 1.930 görülür umuduyla. Gram tarafı şimdilik 40 lira geriledi. Son demler.
Sokakta karşılaştığım herkes “borsaya girdim” diyor. Hayırlısı olsun inşallah. Yüzlerce kez “yatırımcı nasıl olmalı?” diye anlatıp duruyoruz. Nefis ile imtihan zor iş. “Hakkınızda hayırlısı olsun” diyorum.
Kolay kazanan kolay harcar. Zor kazanan ise zor harcar. Demem o ki, ömür harcadığın emeğin karşılığı bir kâğıt parçasıysa o kâğıt parçasının da kıymetini bilmek gerek.
Eski dünyada bunlar önemli değildi. Yenidünya da çok önemli. Dünya değişti, sen değiştin mi?"