İslam Memiş 'almayan dizini dövecek' diyerek altın almak için en iyi tarihi açıkladı

İster banka hesaplarında ya da kasalarında olsun, isterse de yastık altında veya aksesuar olarak tutulsun altın her zaman milyonların bir numaraları yatırım aracı olmaya devam ediyor. Her ekonomik sıkıntıda başvurulan ilk yol olduğu gibi, kazançlı yıllarda da birikim için en ideal araç olarak görülen altında ise gel-git döneminin sonu görülmüş gibi.