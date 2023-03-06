İslam Memiş 'almayan dizini dövecek' diyerek altın almak için en iyi tarihi açıkladı
Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, az veya çok demeden yatırımını altında bulundurmak isteyen vatandaşlara yönelik tavsiyede bulundu. Memiş, altın almak için en uygun tarihi de takipçileriyle paylaştı.
Türkiye'de geçen yılların ardından pek çok şey değişse de altına olan ilgi her zaman aynı kalıyor.
İster banka hesaplarında ya da kasalarında olsun, isterse de yastık altında veya aksesuar olarak tutulsun altın her zaman milyonların bir numaraları yatırım aracı olmaya devam ediyor. Her ekonomik sıkıntıda başvurulan ilk yol olduğu gibi, kazançlı yıllarda da birikim için en ideal araç olarak görülen altında ise gel-git döneminin sonu görülmüş gibi.
2023'e rekorlar kırarak başlayan altın, haftalar içerisinde hızlıca kazandırdığını aynı şekilde çok hızlı geri verdi. Altından ümidini kesmek üzere olan yatırımcılar, son birkaç haftada gerçekleşen yukarı yönlü hareketler ile yeniden ümitlenirken, bu ümitleri yükseltecek bir açıklama da altın uzmanı İslam Memiş'ten geldi.
Kapalıçarşı'nın nabzını tutmasıyla meşhur Memiş, altın alıp-satacak vatandaşları kesin bir dille uyararak "Bu fiyatlar görebileceğiniz en dip seviye. Altın şu an ucuz değil bedava. Buralarda alım yapmayanlar aylar sonra dizlerini dövecek" uyarılarında bulundu.