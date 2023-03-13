İslam Memiş: Alamadım diye üzülmemek gerek, son fırsat gelebilir
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların ons ve gram altında geçen hafta yaşanan yükseliş için çok üzülmemesi gerektiğini dile getirdi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar haftanın ilk gününde TV 100'deki köşesinde değerlendirmelerde bulundu.
"Ons altın ve gram altında geçen hafta yaşanan yükseliş için çok üzülmemeli" diyen Memiş, şöyle devam etti:
"Bir kez daha alım fırsatı vereceğini öngörüyorum.
Haftalardır düşüşlerin aldatmaca ve kalıcı olmayacağını ifade etmiştim.