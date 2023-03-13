İslam Memiş: Alamadım diye üzülmemek gerek, son fırsat gelebilir

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların ons ve gram altında geçen hafta yaşanan yükseliş için çok üzülmemesi gerektiğini dile getirdi.

Altın İslam Memiş
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İslam Memiş: Alamadım diye üzülmemek gerek, son fırsat gelebilir - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar haftanın ilk gününde TV 100'deki köşesinde değerlendirmelerde bulundu.

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İslam Memiş: Alamadım diye üzülmemek gerek, son fırsat gelebilir - Resim: 2

"Ons altın ve gram altında geçen hafta yaşanan yükseliş için çok üzülmemeli" diyen Memiş, şöyle devam etti:

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İslam Memiş: Alamadım diye üzülmemek gerek, son fırsat gelebilir - Resim: 3

"Bir kez daha alım fırsatı vereceğini öngörüyorum.

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İslam Memiş: Alamadım diye üzülmemek gerek, son fırsat gelebilir - Resim: 4

Haftalardır düşüşlerin aldatmaca ve kalıcı olmayacağını ifade etmiştim.

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