İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolara yatırım yapanların dikkat etmesi gereken bir sürecin başladığını yazdı.

İslam Memiş
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İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor! - Resim: 1

Dolarda yükseliş sürecek mi? Elinde doları olanlar ne yapmalı? Dolar karşısında en kârlı araçlar ne olacak? TV100.com yazarı İslam Memiş, dolar için önerilerini sıraladı.

İşte dikkat çeken öneriler...

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İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor! - Resim: 2

Doları bir yatırım aracı olarak görenler, TL bazlı yine en az kazandıran enstrümanı tercih etmiş oldu.

Rakamlar öyle diyor.

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İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor! - Resim: 3

1 Ocak 2023 dolar/TL 18,70 lira

03 Ağustos 2023 dolar/TL 26,96 lira

Sekiz ayda 8 lira 26 kuruş artmış.

Yani, 10 bin liranın getirisi 4 bin 423 lira.

Gram altın da ise 5 bin 362 lira.

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İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor! - Resim: 4

Dolar için artık dikkat edilmesi gereken bir sürece girdik!

Kısa vadede 27,50-27,70 lira direnci mevcut.

Sonrasına dikkat etmek gerek.

Çünkü şu nedenler doların önce yatay süreçte sonra gerileme olasılığını destekleyebilir:

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