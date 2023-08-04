İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolara yatırım yapanların dikkat etmesi gereken bir sürecin başladığını yazdı.
Dolarda yükseliş sürecek mi? Elinde doları olanlar ne yapmalı? Dolar karşısında en kârlı araçlar ne olacak? TV100.com yazarı İslam Memiş, dolar için önerilerini sıraladı.
İşte dikkat çeken öneriler...
Doları bir yatırım aracı olarak görenler, TL bazlı yine en az kazandıran enstrümanı tercih etmiş oldu.
Rakamlar öyle diyor.
1 Ocak 2023 dolar/TL 18,70 lira
03 Ağustos 2023 dolar/TL 26,96 lira
Sekiz ayda 8 lira 26 kuruş artmış.
Yani, 10 bin liranın getirisi 4 bin 423 lira.
Gram altın da ise 5 bin 362 lira.
Dolar için artık dikkat edilmesi gereken bir sürece girdik!
Kısa vadede 27,50-27,70 lira direnci mevcut.
Sonrasına dikkat etmek gerek.
Çünkü şu nedenler doların önce yatay süreçte sonra gerileme olasılığını destekleyebilir: