İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor!

1 Ocak 2023 dolar/TL 18,70 lira

03 Ağustos 2023 dolar/TL 26,96 lira

Sekiz ayda 8 lira 26 kuruş artmış.

Yani, 10 bin liranın getirisi 4 bin 423 lira.

Gram altın da ise 5 bin 362 lira.