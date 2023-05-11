İslam Memiş açıkladı: Gram altını olanlar bunu bekliyordu
Seçimlere günler kala piyasalar oldukça hareketli ve bununla ilgili bir uyarı Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Sosyal medya üzerinden uyanı yapan Memiş, "Kurban bayramı erken geldi" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 27 Nisan'da yaptığı bir paylaşımda "Seçim öncesi ve sonrası volatilite o kadar çok olacak ki, özellikle seçim gecesi o kadar çok büyük vurgunlar yapacaklar ki göreceksiniz. Sanal kumarhaneler çok yuvalar yıkacak. Çok intihar edenler olacak. Yapmayın, etmeyinler bir şey ifade etmeyecek. Malınızı, canınızı alanlar şampanya patlatarak kutlama yapacaklar! Ya kumar oynayanlar ne yapacak? Yuvasından, malından, canından olacaklar." ifadesini kullanmıştı.
İslam Memiş bugün sosyal medya üzerinden bu mesajını hatırlattı ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte o paylaşımlar...
Günaydın, hayırlı işler. Serbest piyasalarda şuan dolar/TL 21,02 lira, gram altın 1.427 lira, gram gümüş 18 lira. Dolar 24-30 kr Gram altın 25 lira Gram gümüş 1,5 lira Makas aralığı var. Bu seçim fiyatlamasından dolayı böyle. Ve bunu sizi daha önce anlattım.
Bu fiyatlardan koşa koşa bir şeyler almaya gidenler, ya kazanır ya da kaybeder! Önemli olan tüm uyarılara rağmen neden bugün özellikle beklenir? Toplumda hâlâ heyecan arayan gözü karalar var. Bugün ısrarla ne alayım diye soranlar var. Özellikle bugünü bekler gibi! Neden bugün?