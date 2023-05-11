İslam Memiş açıkladı: Gram altını olanlar bunu bekliyordu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 27 Nisan'da yaptığı bir paylaşımda "Seçim öncesi ve sonrası volatilite o kadar çok olacak ki, özellikle seçim gecesi o kadar çok büyük vurgunlar yapacaklar ki göreceksiniz. Sanal kumarhaneler çok yuvalar yıkacak. Çok intihar edenler olacak. Yapmayın, etmeyinler bir şey ifade etmeyecek. Malınızı, canınızı alanlar şampanya patlatarak kutlama yapacaklar! Ya kumar oynayanlar ne yapacak? Yuvasından, malından, canından olacaklar." ifadesini kullanmıştı.