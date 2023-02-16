İslam Memiş açıkladı: 'Bunu yapan herkes kazanacak'
Altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamalarıyla gündem olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir açıklama geldi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Mart ayında borsada toparlanma olacağını söyleyen Memiş, altının da borsaya dayanarak yükselişe geçeceğini belirtti.
TOPARLANMALAR OLACAK
2023 altın fiyatlarına ilişkin aylar öncesinde tahminlerde bulunan Memiş, tahminlerinin hala geçerli olduğunu söyledi.
Memiş, bu hafta itibarıyla altının 1.200 TL ve üzeri rakamlarla işlem göreceğini ifade etti.
Borsada da Mart ayından itibaren toparlanmalar olacağını söyleyen Memiş, elinde nakit olan vatandaşların altına yatırım yapması konusunda tavsiyelerde bulundu.