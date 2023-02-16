İslam Memiş açıkladı: 'Bunu yapan herkes kazanacak'

Altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamalarıyla gündem olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni bir açıklama geldi.

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İslam Memiş açıkladı: 'Bunu yapan herkes kazanacak' - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Mart ayında borsada toparlanma olacağını söyleyen Memiş, altının da borsaya dayanarak yükselişe geçeceğini belirtti.

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İslam Memiş açıkladı: 'Bunu yapan herkes kazanacak' - Resim: 2

TOPARLANMALAR OLACAK

2023 altın fiyatlarına ilişkin aylar öncesinde tahminlerde bulunan Memiş, tahminlerinin hala geçerli olduğunu söyledi. 

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İslam Memiş açıkladı: 'Bunu yapan herkes kazanacak' - Resim: 3

Memiş, bu hafta itibarıyla altının 1.200 TL ve üzeri rakamlarla işlem göreceğini ifade etti. 

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İslam Memiş açıkladı: 'Bunu yapan herkes kazanacak' - Resim: 4

Borsada da Mart ayından itibaren toparlanmalar olacağını söyleyen Memiş, elinde nakit olan vatandaşların altına yatırım yapması konusunda tavsiyelerde bulundu.

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