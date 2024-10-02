İslam Memiş Açıkladı: Altını Resmen Solladı! Bu Yatırıma Yönelen Rekor Kazandı
Son dönemde altın, değer kazancıyla sık sık gündeme geliyor. Yatırımını daha kazançlı araçlardan yana kullanmayı düşünen yatırımcılar için altın ön plana çıktı ancak gümüş de geri kalmadı. Eylül ayının başından bu yana altın yüzde 6, gümüş ise %11 kazanç sağladı.
Kaynak: Kanal D
Altın ve para piyasalarının uzman adı İslam Memiş, “1 Eylül tarihinde 10 bin TL'sini gümüşe çeviren bir vatandaş, 1108 TL kazanmış oldu” diye konuştu. Memiş ayrıca, bankalarda altın hesabı açmanın yanı sıra gümüş hesabı açmanın da mümkün olduğunu belirtti.
Birikimini altın veya dövizle değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar, bu yatırım araçlarının fiyat hareketlerini dikkatle izliyor. 2024 yılı itibarıyla gümüş, altından daha fazla değer kazanarak yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Altın, eylül ayı itibarıyla yatırımcısına yüzde 6 değer kazandırırken, gümüş ise yüzde 11'lik bir artışa geçti.
YATIRIMCISINA YÜZDE 48 KAZANÇ SAĞLADI
Gümüş yatırımcıları, altın yatırımcılarından daha fazla kazanç elde etti. İslam Memiş, “Gümüşün gram fiyatı 9 aylık süreç içerisinde yüzde 52 kazandırdı. Altının gram fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 kazanç sağladı” diyerek gümüşün önünün açık olduğunu ve daha karlı olduğunu vurguladı.
YATIRIMIN YÖNÜ DEĞİŞİYOR
Yatırımcıların alışkanlıklarının değiştiği görülüyor. Gümüşün yükselişine ilişkin konuşan bir vatandaş, “Altınla yatırım yapmaya alıştığımız için gümüşün bu kadar yükseleceğini tahmin etmezdik. Kısmet” dedi. Eylül ayı itibarıyla altın ve gümüşün değer kazanımına baktığımızda, gümüşün altını tahtından ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bir başka vatandaş ise, “İki yıl önce almıştım, hala bozmadım. Bir ihtiyacım olduğu zaman bozdurmayı düşünüyorum” diyerek gümüş birikiminden memnuniyetini ifade etti.
GÜMÜŞ YATIRIMININ ÖNÜ AÇIK
İslam Memiş, “1 Eylül tarihinde 10 bin TL'sini gümüşe çeviren bir vatandaş, 1108 TL kazanmış oldu” diyerek güncel verilere dikkat çekti. Bugün itibarıyla 1 gram altın 3050 TL, 1 gram gümüş ise 35 TL seviyesinde işlem görüyor. Gümüş, altına göre çok daha uygun fiyatlı olduğu için yatırımcıların tercih edebileceği bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Memiş, “Bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açabiliyorlar ve gümüş birikimi yapabiliyorlar” dedi ve gümüş biriktirmenin daha kolay olduğunun altını çizdi. Memiş, ayrıca altının külçeler halinde de alınabileceğini söyledi.
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