İslam Memiş Açıkladı: Altını Resmen Solladı! Bu Yatırıma Yönelen Rekor Kazandı

Altın ve para piyasalarının uzman adı İslam Memiş, “1 Eylül tarihinde 10 bin TL'sini gümüşe çeviren bir vatandaş, 1108 TL kazanmış oldu” diye konuştu. Memiş ayrıca, bankalarda altın hesabı açmanın yanı sıra gümüş hesabı açmanın da mümkün olduğunu belirtti.

Birikimini altın veya dövizle değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar, bu yatırım araçlarının fiyat hareketlerini dikkatle izliyor. 2024 yılı itibarıyla gümüş, altından daha fazla değer kazanarak yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Altın, eylül ayı itibarıyla yatırımcısına yüzde 6 değer kazandırırken, gümüş ise yüzde 11'lik bir artışa geçti.