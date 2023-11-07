İslam Memiş 'acele etmiyorum' dedi, Borsa'da alım zamanını açıkladı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken piyasa değerlendirmesi geldi. "Euro, altın ve gümüş almayı bekleyenler bu hafta yeni fırsat bulacaklar." diyen Memiş, yıl sonu dolar kuru rakamını açıkladı. Altın fiyatlarıyla ilgili tahmini de açıklayan Memiş, "gram tarafında sert yükselişler bekliyorum." dedi ve kaç liraya ulaşacağını açıkladı. İslam Memiş, borsadan alım yapılacak seviyeyi de açıkladı.

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Bu hafta sakin ama karışık" başlıklı yazısı şöyle: