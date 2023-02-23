İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak'

Peki bütün getirisine rağmen en karlı yatırım araçları altın ve gümüş mü? İşte bu soruya cevap veren Memiş, paylaştığı tüyo ile herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Bugüne kadar hiçbir platformda ifade etmeği bir tüyoyu takipçileri ile paylaşan Memiş, söylediği yatırım aracının yakın gelecekte bütün dünyanın gözdesi olacağını iddia etti.