İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak'
Altın üzerine yaptığı yorumlarla tanınan İslam Memiş, bugüne kadar hiç vermediği bir tüyoyu paylaştı. "Getiri olarak altın ve gümüşü sollayacak" dediği yeni yatırım aracı için "Bütün dünya yakında bunu konuşacak" yorumunda bulundu.
Ocak ayının yıldızı olan altın, son haftalarda kabus üstüne kabus yaşıyor. Ons altın gün itibariyle 1830 dolar bandında değerlenirken, altının yaptığı yükseliş neredeyse tamamen eriyerek aynı noktaya geri dönmesiyle sonlandı.
Türkiye'de altın denilince akla gelen ilk isimlerin başında gelen İslam Memiş, 2023 yılı için yatırımcılara "Altın ve gümüşün yılı olacak" tavsiyesinde bulunmuştu.
Yaşanan son düşüşlerin piyasayı dengelemek üzere gerçekleştiğini belirten Memiş, "Uzun vadede altın her zamanki gibi kazandırmaya devam edecek" yorumunda bulundu.
Peki bütün getirisine rağmen en karlı yatırım araçları altın ve gümüş mü? İşte bu soruya cevap veren Memiş, paylaştığı tüyo ile herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Bugüne kadar hiçbir platformda ifade etmeği bir tüyoyu takipçileri ile paylaşan Memiş, söylediği yatırım aracının yakın gelecekte bütün dünyanın gözdesi olacağını iddia etti.