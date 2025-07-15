İslam Memiş 5 Yıl İçinde Zengin Edecek Yatırımı Açıkladı: Altın Değil, O Kazandıracak

"ALTIN SİZİ KORUR GÜMÜŞ SİZİ ZENGİN EDER"

Yatırım kararlarını 2030 yılına göre şekillendirdiğini dile getiren Memiş, "Gümüş şu anda altına göre çok daha kazançlı bir yatırım. Altın sizi korur ama gümüş sizi zengin eder" sözleriyle dikkat çekti. Gümüşü uzun vadede stratejik bir yatırım aracı olarak tanımlayan Memiş, bir gram gümüşün 50 TL olduğu dönemde bir paket sigaranın 80 TL olmasına da dikkat çekerek yatırım alışkanlıklarını sorgulattı.