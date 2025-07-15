İslam Memiş 5 Yıl İçinde Zengin Edecek Yatırımı Açıkladı: Altın Değil, O Kazandıracak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüşün uzun vadede altından daha fazla kazandıracağını savunarak yatırımcılara "2030’a hazırlanın" çağrısında bulundu. Gram gümüşün hala ucuz olduğunu vurgulayan Memiş, "Altın sizi korur ama gümüş sizi zengin eder" dedi.
Kaynak: TGRT Haber
TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Gümüşün uzun vadede büyük kazanç sağlayacağını savunan Memiş, 2030 yılına işaret ederek yatırımcıları uyardı. Memiş, gram gümüş fiyatının 50 liranın üzerine çıkmasına rağmen hala olması gereken seviyelerde olmadığını belirtti. Kendi ifadesiyle, "Gümüş için bu daha başlangıç" diyen uzman isim, gram fiyatının 55 TL, ons fiyatının ise 45 dolara ulaşabileceğini söyledi.
"ALTIN SİZİ KORUR GÜMÜŞ SİZİ ZENGİN EDER"
Yatırım kararlarını 2030 yılına göre şekillendirdiğini dile getiren Memiş, "Gümüş şu anda altına göre çok daha kazançlı bir yatırım. Altın sizi korur ama gümüş sizi zengin eder" sözleriyle dikkat çekti. Gümüşü uzun vadede stratejik bir yatırım aracı olarak tanımlayan Memiş, bir gram gümüşün 50 TL olduğu dönemde bir paket sigaranın 80 TL olmasına da dikkat çekerek yatırım alışkanlıklarını sorgulattı.
YENİ DÜZENLEMELER KAPIDA
Kredi borçlarına getirilen yapılandırma adımını değerlendiren İslam Memiş, BDDK’nın attığı bu adımın ardından sıranın esnafa geldiğini belirtti. Memiş, "Nefes kredisiyle başlayan süreç şimdi yapılandırmaya döndü. Yakında esnafa yönelik yeni bir destek paketi açıklanabilir" diyerek beklentilerini aktardı.
KONUTTA VE FAİZDE YENİ ADIMLAR OLABİLİR
Yıl sonuna doğru konut kredilerinde ve sosyal konut projelerinde yeni gelişmelerin olabileceğini belirten Memiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal konut hamlesini açıklayabileceğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ise konut kredilerinde faiz indirimi yapabileceğini söyledi.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI
Piyasada 350-400 baz puanlık bir indirim beklentisi olduğunu hatırlatan Memiş, kendi öngörüsünün 250 baz puanlık bir indirime işaret ettiğini ifade etti. Gelişmelerin yatırım kararlarını doğrudan etkileyeceğini vurguladı.