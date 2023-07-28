İslam Memiş, '2024 sancılı geçecek' dedi kötü haberi verdi: 'Toparlanmamız iki yılı alır'

Erkan, enflasyonla ilgili olarak "Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak.