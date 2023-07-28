İslam Memiş, '2024 sancılı geçecek' dedi kötü haberi verdi: 'Toparlanmamız iki yılı alır'
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın enflasyon raporu açıklamasının hemen ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Erkan'ın açıklamaları değerlendirdi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Erkan, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini, 2024'te düşüşü sağlayacak zemini oluşturduklarını söyledi.
TCMB Başkanı Erkan, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildiğini duyurdu.
Erkan, enflasyonla ilgili olarak "Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak.
Faiz artırım kararlarımızın olumlu etkilerinin bir kısmını 2023 sonunda 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız. Dezenflasyon sürecinin sonunda iyileşen cari denge mali disiplin görülecektir. Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde, göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır. 2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacaktır." ifadelerini kullandı.
İslam Memiş'ten açıklama geldi: 2024 yılı sancılı geçecek
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları sonrasında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu ve Erkan'ın sunumunu başarılı bulduğunu açıkladı ve 2024 için kötü haberi verdi.