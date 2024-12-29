İslam Memiş: 1 Ocak İtibariyle Rekor Olacak

ALTIN VE DÖVİZ PİYASALARINA DAİR ÖNGÖRÜLER

Altın ve döviz piyasalarındaki duruma değinen Memiş, dolar kurunun baskılandığını ve yılın son günlerinde önemli bir dalgalanma beklemediğini ifade ederek, “Dolar için 40 TL seviyeleri konuşuluyor olsa da kur üzerindeki baskı nedeniyle piyasalarda sakinlik hakim. Ancak 2025 yılı belirsizliklerin yılı olacak, yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Altın fiyatları konusunda yatırımcıların kararlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini belirten Memiş, özellikle yılın son günlerinde piyasa hareketlerinin yakından takip edilmesini önerdi.