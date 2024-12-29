İslam Memiş: 1 Ocak İtibariyle Rekor Olacak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve asgari ücret artışının ardından yatırımcıları yıl sonu için önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde, 2025 yılının ekonomik açıdan zorlu bir yıl olacağını öngören Memiş, altın fiyatları ve genel ekonomik durumla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
%30’A KADAR GERİLEYECEK
İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 250 baz puanlık sürpriz faiz indirimiyle yılın sonuna yaklaşıldığını belirterek, bu adımın piyasalara güçlü bir mesaj verdiğini söyledi. Daha önce toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini ifade eden Memiş, TCMB’nin yıl içinde yalnızca bir kez faiz indirimi yapmayı tercih ettiğini vurguladı.
2025 yılına ilişkin ekonomik beklentileri ele alan Memiş, enflasyon hedefinin %25-27 seviyelerinde olduğuna işaret ederek, politika faizinin 2025 yılı içinde %30’a kadar gerileyebileceği öngörüsünde bulundu. Ancak bu faiz indirimlerinin enflasyonun tüketiciye yansıyan etkilerini hafifletmede yeterli olmadığını belirtti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI VE HAYAT PAHALILIĞI
Yeni asgari ücretin 22.104 TL olarak açıklandığını hatırlatan İslam Memiş, bu artışın ardından temel tüketim ürünlerinde yeni zamların gelmeye başladığını söyledi. Özellikle süt ve süt ürünlerinde %17-18 oranında zam beklendiğini dile getiren Memiş, 2025 yılının zamlarla başlayacağına dikkat çekti.
1 OCAK'TA ARTIŞ OLACAK!
“1 Ocak itibariyle birçok ürün grubunda yeni fiyat artışları göreceğiz. 2025 yılı, hayat pahalılığının hissedilmeye devam edeceği bir yıl olacak” diyen Memiş, ekonomik yönetimin iyimser açıklamalarına rağmen vatandaşların temkinli olmaları gerektiğini vurguladı.
ALTIN VE DÖVİZ PİYASALARINA DAİR ÖNGÖRÜLER
Altın ve döviz piyasalarındaki duruma değinen Memiş, dolar kurunun baskılandığını ve yılın son günlerinde önemli bir dalgalanma beklemediğini ifade ederek, “Dolar için 40 TL seviyeleri konuşuluyor olsa da kur üzerindeki baskı nedeniyle piyasalarda sakinlik hakim. Ancak 2025 yılı belirsizliklerin yılı olacak, yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerekiyor” dedi.
Altın fiyatları konusunda yatırımcıların kararlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini belirten Memiş, özellikle yılın son günlerinde piyasa hareketlerinin yakından takip edilmesini önerdi.