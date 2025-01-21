İŞKUR'dan 220 Bin Liraya Yakın Ödeme! Gençlere 9 ay Boyunca Verilecek: Şartlar Belli Oldu

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NE KADAR SÜRÜYOR?

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberinde, program 3-9 ay arasında değişen sürelerde uygulanıyor. Bilişim ve imalat sektörlerinde bu süre en fazla 6 ay olarak belirlenirken, diğer sektörlerde maksimum 3 ay sürüyor. Siber güvenlik ve kodlama, oyun geliştirme ve bulut bilim gibi geleceğin meslekleri için düzenlenen programlarda ise süre 18-29 yaş arasındaki gençler için 9 aya kadar çıkıyor.