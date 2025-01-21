İŞKUR'dan 220 Bin Liraya Yakın Ödeme! Gençlere 9 ay Boyunca Verilecek: Şartlar Belli Oldu
İŞKUR’un işbaşı eğitim programları ile gençlere aylık 24 bin liradan fazla ödeme yapılıyor. İŞKUR ödemelerinde rakamlar artarken programın detayları da merak ediliyordu. Peki İŞKUR işbaşı eğitim programından kimler yararlanabiliyor? Programın süresi ne kadar?
Kaynak: Takvim
İŞKUR’un işbaşı eğitim programları gençlere iş tecrübesi kazandırırken aynı zamanda harçlık ödemeleriyle de maddi destek sağlıyor. Program sonunda gençlere istihdam fırsatı sunulurken işverenler de ihtiyaçlarına uygun personeli işbaşında yetiştirme şansı elde ediyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NE KADAR SÜRÜYOR?
Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberinde, program 3-9 ay arasında değişen sürelerde uygulanıyor. Bilişim ve imalat sektörlerinde bu süre en fazla 6 ay olarak belirlenirken, diğer sektörlerde maksimum 3 ay sürüyor. Siber güvenlik ve kodlama, oyun geliştirme ve bulut bilim gibi geleceğin meslekleri için düzenlenen programlarda ise süre 18-29 yaş arasındaki gençler için 9 aya kadar çıkıyor.
GÜNLÜK ÖDEMELER GÜNCELLENDİ
İŞKUR programa katılanlara yapılan günlük harçlık ödemelerini artırdı:
İş arayanlar: 850,16 TL
Lise ve altı örgün eğitimdeki öğrenciler: 637,62 TL
Diğer öğrenciler: 850,16 TL
İşsizlik ödeneği alanlar: 425,08 TL
Geleceğin meslekleri: 935,18 TL
9 AYDA 220 BİN LİRAYA YAKIN ÖDEME ALABİLİYORLAR
Bu kapsamda günlük 850,16 TL ödeme alan bir katılımcı ayda 26 gün üzerinden 22.104 TL harçlık alabiliyor. Geleceğin mesleklerine yönelik programlarda bu tutar 935 TL’ye yükselerek aylık 24.314 TL’ye ulaşıyor. Dokuz aylık program boyunca alınabilecek toplam ödeme ise 218.826 TL’yi buluyor.
SİGORTA PRİMİ DE DEVLETTEN
İŞKUR, program süresinde katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerini de üstleniyor. Böylece katılımcılar yalnızca tecrübe kazanmakla kalmayıp sosyal güvencelerini de sürdürüyor.