Isınmayan Peteklerin Çözümü Bu Kadar Kolaymış: 2 Dakika Uygulayın, Doğal Gaz Faturanızı Aylarca Yarım Ödeyin!
Soğuk havalarda evinizi ısıtmanın maliyeti giderek artarken, uzmanlar radyatörlerin daha verimli çalışmasını sağlamanın basit ve ekonomik bir yolunu öneriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Isıtma sistemlerinde sıkışan havanın, enerji tüketimini artırarak faturaların yükselmesine neden olduğunu belirten uzmanlar, çözümün ise yalnızca birkaç dakikanızı alacak basit bir işlem olduğunu vurguluyor.
FATURA DAHA FAZLA GELİYOR
Isıtma uzmanları, zamanla merkezi ısıtma sisteminde hava birikmesi nedeniyle radyatörlerin eşit şekilde ısınmadığını belirtiyor. Bu durum, bazı bölgelerin soğuk kalmasına ve kazanın daha fazla çalışarak ekstra enerji harcamasına yol açıyor. Sonuç olarak, ev sahipleri farkında olmadan daha yüksek doğalgaz faturalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.
Oysa yalnızca düşük bir maliyetle alınabilecek bir radyatör anahtarı, bu sorunu kolayca çözebiliyor. Uzmanlar, bu işlemin genellikle göz ardı edildiğini, aslında sadece birkaç dakika ayırarak, yüksek doğal gaz faturasının yarıya indirilebileceğini belirtiyor.
RADYATÖRLERİN HAVASI NASIL ALINIR?
Radyatörlerin havasını almak oldukça basit bir işlem ve herhangi bir teknik bilgi gerektirmiyor. İşte adım adım yapmanız gerekenler:
Isıtma sistemini kapatın: Yanık veya sızıntı riskini önlemek için radyatörlerin soğumasını bekleyin.
Tahliye vanasını bulun: Genellikle radyatörün üst kısmında yer alır.
Radyatör anahtarını kullanın: Anahtarı vanaya yerleştirin ve yavaşça saat yönünün tersine çevirin. Bu sırada sıkışan havanın dışarı çıktığını gösteren bir tıslama sesi duyacaksınız.
Vanayı kapatın: Hava tamamen çıktıktan sonra su damlamaya başlayacaktır. Bu noktada anahtarı saat yönünde çevirerek vanayı kapatın.
Kazan basıncını kontrol edin: İşlem tamamlandıktan sonra, kombinizin basınç seviyesini kontrol edin. Basıncın ideal seviyede olup olmadığını kazan kılavuzundan öğrenebilirsiniz.