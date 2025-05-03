İşi Bilen Kaçıyor, Yeni Gelen Bayılıyor: 100 Bin TL Maaşa Burun Kıvırıyorlar
Van’da çobanlık maaşı 100 bin TL’ye kadar çıkmasına rağmen yerli işçi bulunamıyor. İran ve Afganistan'dan gelen göçmen çobanlar düşük ücretle çalışınca, yerli çobanlar işsiz kaldı. Geçim sıkıntısı büyürken, çobanlık da artık el değiştiriyor.
Kaynak: İHA
Geçtiğimiz yıl 50 bin TL civarında olan çoban maaşları, bu yıl 100 bin TL’ye kadar yükselmiş olsa da yerli iş gücü hala bulunmakta zorlanılıyor. Çünkü İran ve Afganistan’dan gelen göçmen çobanlar, bu işi çok daha düşük ücretlerle yapmaya razı. 30 ila 50 bin TL arasında değişen rakamlara çalışan göçmenler, özellikle sınır kenti Van'da yoğunluk oluşturuyor.
YABANCI İŞÇİ AKINI BAŞLADI
İran’da asgari ücret 115 milyon riyal civarındayken, Türkiye’de kazanılan 50 bin TL ise yaklaşık 54 milyar İran Riyali’ne denk geliyor. Bu fark nedeniyle İranlı çobanlar, Van’a akın ediyor. Van’da altı ay çalışan bir İranlı çoban, ülkesine döndüğünde konforlu bir yaşam sürebiliyor. Ancak bu durum, yerli çobanları ciddi şekilde mağdur ediyor.
TALEPLER YÜKSEK, TEKLİFLER DÜŞÜK
İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde yer alan Hacı Osman Camii çevresi, çobanların gün boyu iş beklediği bir noktaya dönüşmüş durumda. Burada toplanan çobanlar, gelen besicilerle maaş pazarlığı yapıyor. Çobanların beklentisi aylık 100 bin TL civarında seyrederken, besiciler bu rakamların kendilerini zarara uğrattığını belirterek en fazla 60 bin TL verebileceklerini ifade ediyor.
100 BİN TL KURTARMAZ DİYEN BESİCİLER DERTLİ
Besiciler çoban ücretlerini karşılamakta zorlandıklarını söylüyor. Van’da hayvancılıkla uğraşan Mehmet Koç, "Çobanlar 100-120 bin TL istiyor. Ama bu rakamla çalıştırmamız mümkün değil. Biz ayda en fazla 60 bin TL verebiliriz. Bir çobanın toplam maliyeti 80 bin TL’ye çıkıyor. İki kişi çalıştırırsak bu rakam 160 bin TL’yi buluyor. 70 büyükbaş hayvan için bu maliyeti karşılamak imkânsız. Bu durumda hayvanları besiye bırakmak daha mantıklı hale geliyor." dedi.
"GECE GÜNDÜZ DAĞDAYIZ, ÜCRETİMİZ ÇOK DEĞİL"
Çobanlık yapan Hamdullah Çiftçi ise verilen emeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. "Bizler 4 ay boyunca dağda, gece gündüz hayvanların başındayız. Hem sorumluluk hem de risk büyük. Bu yüzden en az 100 bin TL talep ediyoruz. Ama besiciler bu parayı çok buluyor. Halbuki bu işin hakkı bu." diye konuştu.