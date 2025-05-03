İşi Bilen Kaçıyor, Yeni Gelen Bayılıyor: 100 Bin TL Maaşa Burun Kıvırıyorlar

100 BİN TL KURTARMAZ DİYEN BESİCİLER DERTLİ

Besiciler çoban ücretlerini karşılamakta zorlandıklarını söylüyor. Van’da hayvancılıkla uğraşan Mehmet Koç, "Çobanlar 100-120 bin TL istiyor. Ama bu rakamla çalıştırmamız mümkün değil. Biz ayda en fazla 60 bin TL verebiliriz. Bir çobanın toplam maliyeti 80 bin TL’ye çıkıyor. İki kişi çalıştırırsak bu rakam 160 bin TL’yi buluyor. 70 büyükbaş hayvan için bu maliyeti karşılamak imkânsız. Bu durumda hayvanları besiye bırakmak daha mantıklı hale geliyor." dedi.

"GECE GÜNDÜZ DAĞDAYIZ, ÜCRETİMİZ ÇOK DEĞİL"

Çobanlık yapan Hamdullah Çiftçi ise verilen emeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. "Bizler 4 ay boyunca dağda, gece gündüz hayvanların başındayız. Hem sorumluluk hem de risk büyük. Bu yüzden en az 100 bin TL talep ediyoruz. Ama besiciler bu parayı çok buluyor. Halbuki bu işin hakkı bu." diye konuştu.