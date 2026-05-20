İşçinin Gözü Mayıs Maaşında: Hesaplara 6,5 Günlük Ek Ücret Yatacak

Türkiye genelindeki 7 milyonu asgari ücretli olmak üzere yaklaşık 17 milyon ücretli çalışanı yakından ilgilendiren büyük maaş dopingi netleşti.

Mayıs ayındaki resmi tatiller ve dini bayram takviminin peş peşe gelmesi, üretim, hizmet, sağlık ve perakende gibi kesintisiz çalışan sektörlerde mesai yapan işçilerin yüzünü güldürecek. Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında resmi tatillerde uygulanan "çift yevmiye" sistemi sayesinde, bu ay çalışmaya devam edenlerin hesaplarına 6,5 günlük ekstra ödeme yansıtılacak.

EN BÜYÜK FARK KURBAN BAYRAMI MESAİSİ

Mayıs ayı bordrolarında en büyük farkı yaratacak kalem, ay sonuna denk gelen Kurban Bayramı mesaisi olacak. 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek 4,5 günlük yasal tatil süresince işinin başında olan çalışanlar, katlanmış ücret hakkı kazanacak.

Sadece Kurban Bayramı ve arefe gününde kesintisiz mesai yapan bir asgari ücretli, 4 bin 950 lira brüt, yasal kesintilerin ardından ise net 4 bin 211 lira ek gelir elde edecek.

TOPLAM EK KAZANÇ 6 BİN 100 LİRAYI AŞIYOR

Mayıs ayının ilk yarısında geride kalan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da bu hesaba eklendiğinde toplam resmi tatil mesaisi 6,5 güne ulaşıyor. Yasaya göre resmi tatillerde 1 saat bile çalışılsa tam günlük ek yevmiye verilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Bu doğrultuda mayıs ayındaki tüm resmi tatil günlerinde çalışan bir asgari ücretlinin toplam brüt ek kazancı 7 bin liraya yaklaşırken, net banka hesabına yatacak tutar yaklaşık 6 bin 100 lira olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi