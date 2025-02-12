İsa Karakaş'tan SSK, BağKur ve Memur Emeklisi Olanlara Önemli Uyarı: Bunu Yapmayan Yandı, Hakkınızı Kaybedebilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sadece emeklilik maaşı ödemiyor. Bunun yanı sıra cenaze ödeneği, ölüm aylığı ve toplu para ödemesi gibi çeşitli haklar da bulunuyor. Ancak, birçok kişi bu ödemelerden habersiz olduğu için haklarını kaybediyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SGK sadece emeklilik maaşı vermiyor. Emeklilik maaşı dışında toplu para ödemeleri ve cenaze ödenekleri de var. Ancak pek çok kişi bu haklarından haberdar olmadığı için ödemelerini almıyor. 5 yıl içinde başvuruda bulunmayanlar bu haklarını kaybediyor" dedi.