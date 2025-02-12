İsa Karakaş'tan SSK, BağKur ve Memur Emeklisi Olanlara Önemli Uyarı: Bunu Yapmayan Yandı, Hakkınızı Kaybedebilirsiniz
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini ilgilendiren önemli bir konuda uyarıda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan toplu ödemeler ve cenaze ödenekleri hakkında kritik bilgiler veren Karakaş, hak sahiplerinin 5 yıl içinde başvuruda bulunmamaları halinde bu ödemeleri alma haklarını kaybedeceklerini belirtti. Peki, kimler bu ödemelerden yararlanabilir? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sadece emeklilik maaşı ödemiyor. Bunun yanı sıra cenaze ödeneği, ölüm aylığı ve toplu para ödemesi gibi çeşitli haklar da bulunuyor. Ancak, birçok kişi bu ödemelerden habersiz olduğu için haklarını kaybediyor.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SGK sadece emeklilik maaşı vermiyor. Emeklilik maaşı dışında toplu para ödemeleri ve cenaze ödenekleri de var. Ancak pek çok kişi bu haklarından haberdar olmadığı için ödemelerini almıyor. 5 yıl içinde başvuruda bulunmayanlar bu haklarını kaybediyor" dedi.
CENAZE ÖDENEĞİ VE ÖLÜM AYLIĞI: KİMLER YARARLANABİLİR?
Cenaze ödeneği, SSK'lı veya Bağ-Kur'lu olan ve vefat eden kişilerin yakınlarına verilen bir haktır. 2025 yılı itibarıyla cenaze ödeneği yüzde 44,38 oranında artarak 4.888 TL'ye yükseldi. Memur emeklileri için ise bu tutar 19.240 TL'ye kadar çıkabiliyor. Milletvekilleri için ise bu rakam 115.442 TL olarak belirlenmiş durumda.
Cenaze ödeneğinden yararlanmak için vefat eden kişinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmiş olması, sürekli iş göremezlik geliri, malul aylığı, engelli aylığı ya da yaşlılık maaşı alırken vefat etmiş olması gerekiyor. Eğer kişi emekli değilse, ölümünden önce en az 360 gün SGK primi ödemiş olması şartı aranıyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Cenaze ödeneği için öncelikli olarak eş başvuruda bulunabiliyor. Eşin bulunmaması durumunda çocuklar, onların da olmaması halinde anne ve baba bu haktan yararlanabiliyor. Eğer bu kişiler de yoksa kardeşler ödeneği talep edebiliyor. Başvuru süresi ise 5 yıl olarak belirlenmiş durumda. Bu süre zarfında başvuru yapılmazsa hak kaybı yaşanıyor.
TOPLU PARA ÖDEMESİ: BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Eğer vefat eden kişinin ardından dul ve yetim maaşı bağlanmıyorsa, SGK'ya başvurarak ödenmiş olan primleri toplu şekilde talep etmek mümkün. Bu ödemeyi almak için "Toptan ödeme istemi" talebinde bulunmak gerekiyor. Başvuru, ikamet edilen ildeki SGK merkezine yapılıyor.
Başvuruda bulunmak isteyenler, SGK'nın vereceği formu doldurarak hem cenaze ödeneğini hem de toplu parayı talep edebiliyor. Ancak, eğer vefat eden kişinin ardından dul ve yetim maaşı bağlanmışsa, toplu para ödenmiyor. Bu durumda sadece maaş ödemesi devam ediyor.
SGK'dan alınabilecek toplu ödemeler ve cenaze ödenekleri, çoğu kişinin bilmediği haklar arasında yer alıyor. Ancak bu hakların kaybedilmemesi için 5 yıl içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Özellikle cenaze ödeneği ve ölüm aylığı gibi haklar için gerekli şartları sağlayanların bu süreyi kaçırmaması büyük önem taşıyor.