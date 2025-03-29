İsa Karakaş SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Müjdeyi Verdi! Promosyonlarda Rekor Artış Olacak Dedi Net Tarih Verdi

BANKA PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

Banka promosyonları konusunda rekabet kızışmış durumda. Bankalar, yeni müşteri kazanımı ve kaynak sağlama konusunda emekli maaşlarının kendi bünyelerine taşınmasını ön planda tutuyor. Bu nedenle, yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin özellikle ocak ve temmuz aylarında yapılan güncellemeleri beklemeleri ve hesap taşıma konusunda acele etmemeleri gerektiği ifade ediliyor.