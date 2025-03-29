İsa Karakaş SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Müjdeyi Verdi! Promosyonlarda Rekor Artış Olacak Dedi Net Tarih Verdi
Emekliler, maaşlarını taşıyarak daha yüksek promosyon almak için fırsatları araştırıyor. Bankaların sunduğu avantajlar ve SGK ile bankalar arasında yapılması beklenen anlaşmalarla promosyonların erken artırılması planlanıyor. Özellikle, emeklilerin ocak ve temmuz aylarında düzenli olarak artan promosyon ödemeleri bu yıl da devam edecek gibi görünüyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli promosyonları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşı taşıma işlemi ve promosyon artışı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Emekliler, maaşlarını taşıyarak daha yüksek promosyon almak için doğru zamanı kolluyor. Bankalar arasında promosyon yarışının hız kazandığı ocak ve temmuz ayları, maaş güncellemeleriyle birlikte promosyon artışı konusunda belirleyici dönemler. Yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin acele etmemesi, bankaların sunduğu ek avantajları (kredi, bonus, para puan) da göz önünde bulundurması önemli."
YETİMLER DE BANKA PROMOSYONU ALABİLİR
Emekli promosyonu, maaş tutarına göre belirleniyor. Bankalar, kampanyalar kapsamında emeklilere daha yüksek promosyon ödemeleri yapabiliyor. Promosyon ödemeleri, emeklilerin SGK’dan aldıkları maaşın bankaya yatırılmasının ardından en geç üç iş günü içinde hesaplarına geçiyor. Ayrıca, yetimler de emekli promosyonlarından faydalanabiliyor.
EMEKLİLER, PROMOSYON İADE ETMEK ZORUNDA KALABİLİR
Banka değişikliği yapmayı düşünen emekliler, promosyon aldıkları bankayı değiştirebilmek için taahhüt süresine dikkat etmeli. Taahhüt süresi tamamlanmadan yapılan değişikliklerde, promosyon tutarının geri iade edilmesi gerekebilir. Emekli maaşını taşıma işlemi e-Devlet üzerinden veya banka şubelerinden yapılabiliyor.
Ancak kredi kullanan emekliler, banka değişikliği yapamıyor. Emeklilerin, promosyonlardan maksimum fayda sağlamak için güncel kampanyaları takip etmeleri ve süreçlerini iyi planlamaları gerekiyor.
BANKA PROMOSYONLARI ARTACAK MI?
Banka promosyonları konusunda rekabet kızışmış durumda. Bankalar, yeni müşteri kazanımı ve kaynak sağlama konusunda emekli maaşlarının kendi bünyelerine taşınmasını ön planda tutuyor. Bu nedenle, yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin özellikle ocak ve temmuz aylarında yapılan güncellemeleri beklemeleri ve hesap taşıma konusunda acele etmemeleri gerektiği ifade ediliyor.