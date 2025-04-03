İsa Karakaş Milyonları İlgilendiren Gelişmeyi Duyurdu! Emekli Maaşında Yeni Sistem! Tümden Değişecek

EMEKLİLER NEDEN BU SİSTEMİ İSTİYOR?

Mevcut sistemde emekliler, maaş artışlarını almak için 6 ay beklemek zorunda kalıyor. Ancak bu süre zarfında gıda fiyatları, kiralar, ulaşım ve diğer temel harcamalar artıyor. Bu da maaşlara yapılan zamların, cebe girmeden erimesine neden oluyor. Eşel Mobil Sistemi, her ay yapılan maaş güncellemeleriyle emeklilerin alım güçlerini koruyacak.