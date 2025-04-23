İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Mevcut veriler ışığında memur ve memur emeklilerinin, enflasyonun altında kalan bir artışla karşı karşıya olduğunu belirten Karakaş, bu durumun alım gücünde yeni bir gerilemeye neden olabileceğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
İsa Karakaş, toplu sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 5’lik zam oranına ek olarak enflasyon farkının da dikkate alınacağını hatırlattı. Ocak ve şubat aylarına ait verilerle birlikte enflasyon farkının yüzde 7,42’ye ulaştığını, mart ayı verisi eklendiğinde bu oranın yüzde 10,07’ye çıktığını açıkladı. Toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam maaş artış oranının ise şu an için yüzde 9,02 seviyesinde olduğunu bildirdi.
“MALİ ARTIŞ ENFLASYONU YAKALAYAMIYOR”
Açıklamasında zam oranının, gerçekleşen enflasyonun altında kaldığını vurgulayan Karakaş, “Memur ve memur emeklileri, şu anda enflasyonun gerisinde bir maaş artışıyla karşı karşıya” değerlendirmesinde bulundu.
ZAM ORANI TEMMUZ’DA NETLEŞECEK
SGK Uzmanı Karakaş, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de eklenmesiyle altı aylık artışın netleşeceğini ve kesin zam oranının 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacağını belirtti.
YÜZDE 13-14 ARASI BİR ZAM ÖNGÖRÜSÜ
Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon beklentisini yüzde 24 olarak güncellediğini hatırlatan Karakaş, bu hedefin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğuna dikkat çekti. Üretici fiyatlarındaki artış ve genel ekonomik tablo göz önüne alındığında, yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına inmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyleyen Karakaş, temmuz ayında maaşlara yapılacak artışın yüzde 13 ila 14 bandında olabileceğini tahmin etti.
ZAM ORANI KADAR ALIM GÜCÜ DE ÖNEMLİ
Karakaş’ın değerlendirmeleri, maaş zamlarının yalnızca yüzdelik oranlarla değil, aynı zamanda çalışanların ve emeklilerin yaşam standartları üzerindeki etkisiyle birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koydu. Alım gücü üzerindeki baskının sürmesi, yapılacak artışların etkisini sınırlayabilir.