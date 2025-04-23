İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu

İsa Karakaş, toplu sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 5’lik zam oranına ek olarak enflasyon farkının da dikkate alınacağını hatırlattı. Ocak ve şubat aylarına ait verilerle birlikte enflasyon farkının yüzde 7,42’ye ulaştığını, mart ayı verisi eklendiğinde bu oranın yüzde 10,07’ye çıktığını açıkladı. Toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam maaş artış oranının ise şu an için yüzde 9,02 seviyesinde olduğunu bildirdi.