İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük

MAAŞLARDA GECİKMEYE AĞIR CEZA YOLDA

İsa Karakaş, İş Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle birlikte, maaşlarını geç veya eksik alan çalışanların haklarının daha sıkı korunacağını belirtti. Mevcut düzenlemelerde işverene ceza uygulanabilmesi için “kast” şartının aranmasının ciddi bir engel teşkil ettiğini ifade eden Karakaş, yeni düzenleme ile bu şartın kaldırılacağını, işverenin maaş ödemesindeki gecikmelerde doğrudan idari para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.