İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
Çalışma hayatında çalışanların haklarını güvence altına almayı amaçlayan kapsamlı düzenlemeler gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen hazırlıklar kapsamında; esnek çalışma modeli, maaş ödemeleri, yıllık izin hakları ve resmi tatil ücretlerine ilişkin yeni yasal adımlar atılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İsa Karakaş, söz konusu değişikliklerin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Karakaş’a göre, mevcut mevzuatta çalışanlar aleyhine işleyen bazı boşluklar yeni düzenlemeyle giderilecek.
MAAŞLARDA GECİKMEYE AĞIR CEZA YOLDA
İsa Karakaş, İş Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle birlikte, maaşlarını geç veya eksik alan çalışanların haklarının daha sıkı korunacağını belirtti. Mevcut düzenlemelerde işverene ceza uygulanabilmesi için “kast” şartının aranmasının ciddi bir engel teşkil ettiğini ifade eden Karakaş, yeni düzenleme ile bu şartın kaldırılacağını, işverenin maaş ödemesindeki gecikmelerde doğrudan idari para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.
RESMİ TATİL ÜCRETLERİNE YENİ GÜVENCE
Resmi tatil günlerinde çalışanların ücret haklarına dair açık hükümler içermeyen mevcut mevzuatın da yeniden ele alınacağı bildirildi. Yeni yasal düzenleme ile resmi tatillerde çalışan işçilerin haklarının netleştirilmesi ve uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi hedefleniyor.
ÇALIŞMA ŞEKLİ VE SÜRELERİ BELGELENECEK
Karakaş, çalışma biçimlerinin ve sürelerinin belgelenmesinin de zorunlu hale getirileceğini belirtti. Özellikle esnek çalışma modellerinde karşılaşılan tanımsal eksikliklerin yeni yasa ile ortadan kaldırılacağını kaydeden Karakaş, ücret türlerinin (günlük, saatlik veya maktu) net şekilde belirlenerek kayıt altına alınacağını vurguladı.
YILLIK İZİN HAKLARI GENİŞLİYOR
Yıllık ücretli izin hakkı da yeni kapsamla genişletilecek. Buna göre, üçten fazla çalışanı olan işletmelerde çalışan tarım emekçileri ve esnaf sanatkarları da yıllık ücretli izin hakkından yararlanabilecek. Düzenlemenin, Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 2. maddesi çerçevesinde şekillendirileceği ifade edildi.
Yapılması planlanan bu değişikliklerin, iş güvencesi, sosyal haklar ve ücret sisteminde daha adil bir yapının kurulmasına katkı sunması bekleniyor.