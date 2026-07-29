İş Yerinden Dikkat Çeken Karar: Her 10 Dakikada 500 TL Maaş Kesintisi

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Bir iş yerinin çalışanlarına gönderdiği e-posta ile duyurduğu yeni uygulama kamuoyunda tartışma yarattı. Karara göre, mesai saatleri içinde telefonla ilgilenen çalışanların maaşından kesinti yapılacak.

HER 10 DAKİKAYA 500 TL KESİNTİ

TGRT Haber’de yer alan bilgilere göre, iş yerinde telefon kullanımı belirli yaptırımlara bağlandı. Buna göre maaşı 50 bin TL olan bir çalışanın, iş saatlerinde telefonla geçirdiği her 10 dakika için 500 TL kesinti uygulanacak. Sürenin 30 dakikaya ulaşması durumunda ise kesinti 1500 TL’ye çıkacak.

VATANDAŞLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Karar, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Görüş bildiren vatandaşlardan biri "İyi demiş. Emek hırsızlığı gibi bir şey oluyor yani bu da" ifadelerini kullanırken, bir diğeri "Doğru değil bence. Evine götürecek ekmeği kalmaz" dedi. “Öyle bir yerde çalışabilir miydiniz?” sorusuna ise bir vatandaş "Ben çalışamazdım çünkü telefona çok ilgileniyorum" yanıtını verdi.

HUKUKİ BOYUTU DA TARTIŞILIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Narman Feyzioğlu, "Sözleşmede öyle bir şey varsa yapabilir. Sözleşmede olmayan şeylerden dolayı işçi kendisi bu kurala uymayabilir, feshedebilir" açıklamasında bulundu.

UYGULAMAYA DAİR FARKLI YORUMLAR

Konu ile ilgili bir vatandaş "500 lira keseceğine işine son verir. İşlerini bir yaptıktan sonra benim için bir sakıncası yok." derken, bir başkası "İhtiyacım olduğu zaman ilgileniyorum" dedi. Başka bir görüşte ise "10 dakika bir telefonla çalışıyorsan yani zaten çalışmıyorsundur. Hakka giriyorsun" ifadeleri yer aldı.

Uygulamanın pratikte zor olacağını savunan bir kişi "Pratikte çok uygulan bir şey değil" derken, bir diğer vatandaş "Sosyal medya kullanılmaması için, sitelere girilmemesi için birtakım ayarlar yapıyoruz. Yani yaptığımız gibi önlem alsınlar. Bu daha basit" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TGRT Haber