İş Kanunu Değişti! Artık Bu Şekilde İstifa Eden Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alabilecek
İş sözleşmesinin işveren tarafından sonlandırılması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanlar, kendi istekleri ile işlerini bırakmaları durumunda tazminatlarından feragat etmek zorundadır. Buna karşın son yıllarda İş Kanunu'nda yapılan değişikliklerle birlikte çalışanlar, birçok yeni koşuldan birini karşılaması halinde istifa etseler bile tazminat hakkı kazanabilecekler.
Kıdem tazminatı, kabaca ilgili iş yerinde bir yılın üzerinde çalışılan süre için işten çıkarma ya da emekli olma durumlarında almaya hak kazanılan ücret olarak tanımlanmakta.
Bir şirkette 5 yıl boyunca çalışan bir kişi, 5. yılında işten çıkarılması halinde, son olarak aldığı aylık ücretin brüt hesaplaması üzerinden 5 katı oranında bir tazminat elde etme hakkı kazanır. Tazminat, bazı durumlarda ele geçen toplu para nedeniyle 'kurtarıcı' bir özellik taşıyor olsa da, istifa sonucu işten ayrılmalarda işveren, tazminat ödememe hakkını kullanabiliyor.