İş Kanunu Değişti! Artık Bu Şekilde İstifa Eden Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alabilecek

Kıdem tazminatı, kabaca ilgili iş yerinde bir yılın üzerinde çalışılan süre için işten çıkarma ya da emekli olma durumlarında almaya hak kazanılan ücret olarak tanımlanmakta.

Bir şirkette 5 yıl boyunca çalışan bir kişi, 5. yılında işten çıkarılması halinde, son olarak aldığı aylık ücretin brüt hesaplaması üzerinden 5 katı oranında bir tazminat elde etme hakkı kazanır. Tazminat, bazı durumlarda ele geçen toplu para nedeniyle 'kurtarıcı' bir özellik taşıyor olsa da, istifa sonucu işten ayrılmalarda işveren, tazminat ödememe hakkını kullanabiliyor.