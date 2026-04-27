İş Dünyasından Asgari Ücrette Ara Zam Bekleyenlere Soğuk Duş

Kamuoyunda ve uzman isimler arasında asgari ücrete ara zam yapılabileceği beklentisi yükselirken, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Mevcut sürecin muhafaza edilmesi makul olur" ifadelerini kullandı.

2026 yılının yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını sorusuna yanıt arıyor.

Ara zam tartışmaları sürerken İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam tartışmaları ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Gazetecilerle bir araya gelen Avdagiç, ekonomi programına ince bir ayar gerektiğini söyledi, asgari ücrete ara zam tartışmalarına değindi.

Ekonomi programı ile bazı kazanımlar elde edildiğini ifade eden Avdagiç, ancak savaş ile birlikte revizeler gerektiğini ifade etti.

'KUR POLİTİKASINI GÖZDEN GEÇİRMEMİZ LAZIM'

Avdagiç şöyle konuştu:

"Ekonomi yönetimi başarılı bir kurgu ve risk yönetimi yaptı. Kazanımlarımızı yok saymak mümkün değil. Gelinen aşamada ise savaşın getirdiği şartlarla birlikte iş dünyasının beklentileri de dikkate alınarak bugüne kadar finans ağırlıklı, rezerv ağırlıklı sürdürülen politikaya birkaç noktada güncelleme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şüphesiz program, dinamik bir süreç içeriyor. Burada enflasyonla mücadeleyi kenara koymayacağız, ama bir ince ayar ile programdaki kur politikasını, ihracat rejimini, ithalat rejimini gözden geçirmemiz lazım. Hepsini içeren bir süreci kurgulayıp çok hızlı hayata geçmemizin gerektiğini düşünüyorum."

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMA KAPIYI KAPATTI

Avdagiç, artan enflasyon beklentisi sonrası gündeme gelen asgari ücrete ara zam çağrılarına dair de değerlendirmelerde bulundu.

Avdagiç, "Asgari ücret yılda bir defa düzenleniyor. Şu anda mevcut sürecin muhafaza edilmesi makul olur" sözleriyle ara zam ihtimaline olumsuz yaklaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

