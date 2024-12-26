İş Dünyası Merkez Bankası Faiz Kararından Memnun! İTO Başkanı Avdagiç'ten 'Denge' Mesajı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2,5 puanlık faiz indirimine ilişkin “2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabilmesine yönelik beklentileri karşılayan bir hamle oldu. Fonlama maliyetlerinin yüksekliği yatırım ve ticaretin önünde engel” açıklaması yaptı.

İş Dünyası Merkez Bankası Faiz Kararından Memnun! İTO Başkanı Avdagiç'ten 'Denge' Mesajı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 50’den yüzde 47,5'e indirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Finansman koşullarının iyileşmesinin, yatırım ve üretime katkı verecek en önemli unsur olacağını kaydeden Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

“TCMB'nin faiz indirim kararı ekonomide öngörülebilirliği sağlayan, 2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabilmesine yönelik beklentileri karşılayan bir hamle oldu. Fonlama maliyetlerinin yüksekliği yatırım ve ticaretin önünde engel… Bu süreçte finansmanı üretime ve yatırıma yönlendirecek seçici bir kredi mekanizması tesis edilmesi son derece önemli. 2025’te finansman koşulları; enflasyon, faiz ve kur kanalındaki gelişmelerin bütününe göre şekillenecek. İş dünyası olarak bu üçlü arasında bir denge kurulacağına eminiz.”

Kaynak: Haber Merkezi

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