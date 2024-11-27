İş Bankası'nın Aralık Özel Promosyonu! Emekliye Müjde Var

Türkiye İş Bankası, emekliler için sunduğu avantajlı kampanyalarına bir yenisini ekledi. Aralık ayına özel olarak hazırlanan bu promosyon, emeklilere ekonomik anlamda rahatlık sağlayacak fırsatlar sunuyor.

İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan ve belirli koşulları yerine getiren emeklilere özel nakit promosyon imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında, maaş tutarına göre değişen miktarlarda nakit destek sağlanıyor. Ayrıca, emeklilere özel kredi ve mevduat ürünlerinde de cazip faiz oranları ve ek avantajlar sunuluyor.

Promosyon tutarları, emekli maaşı aralığına bağlı olarak değişiklik göstermekte olup, şu şekilde sıralanabilir: