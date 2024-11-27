İş Bankası'nın Aralık Özel Promosyonu! Emekliye Müjde Var
Maaşını İş Bankası'na taşıyacak olan emeklilere müjdeli haber
Türkiye İş Bankası, emekliler için sunduğu avantajlı kampanyalarına bir yenisini ekledi. Aralık ayına özel olarak hazırlanan bu promosyon, emeklilere ekonomik anlamda rahatlık sağlayacak fırsatlar sunuyor.
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan ve belirli koşulları yerine getiren emeklilere özel nakit promosyon imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında, maaş tutarına göre değişen miktarlarda nakit destek sağlanıyor. Ayrıca, emeklilere özel kredi ve mevduat ürünlerinde de cazip faiz oranları ve ek avantajlar sunuluyor.
Promosyon tutarları, emekli maaşı aralığına bağlı olarak değişiklik göstermekte olup, şu şekilde sıralanabilir:
Maaş Aralığı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.