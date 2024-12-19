İş Bankası’ndan Şişecam Hamlesi: Rekor Artışa Geçti
Türkiye İş Bankası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) hisselerinde önemli bir alım gerçekleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İş Bankası, 6,3 milyon TL nominal değeri bulunan hisse alımı ile Şişecam'daki sermaye payını yüzde 51,43'e çıkardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.
KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde "18.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,26 - 41,82 TL fiyat aralığından 6.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %51,43 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu toplam % 0,05 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır." denildi.