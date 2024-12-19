İş Bankası’ndan Şişecam Hamlesi: Rekor Artışa Geçti

Türkiye İş Bankası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) hisselerinde önemli bir alım gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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İş Bankası’ndan Şişecam Hamlesi: Rekor Artışa Geçti - Resim: 1

İş Bankası, 6,3 milyon TL nominal değeri bulunan hisse alımı ile Şişecam'daki sermaye payını yüzde 51,43'e çıkardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

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İş Bankası’ndan Şişecam Hamlesi: Rekor Artışa Geçti - Resim: 2

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde "18.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,26 - 41,82 TL fiyat aralığından 6.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %51,43 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu toplam % 0,05 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır." denildi.

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