İş Bankası'ndan KAP Açıklaması

İş Bankası KAP’a yaptığı açıklamada SPK nezdindeki kısmı bölünme başvurusunun yasal süre içinde sonuçlanma imkanı kalmadığından, başvuruda kullanılacak finansal tabloların güncellenme gereği nedeniyle işlemden kaldırıldığını duyurdu.

İş Bankası'ndan KAP Açıklaması

Türkiye İş Bankası Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) kısmi bölünme hakkında açıklama yaptı. Açıklamada bölünme başvurusunun işlemden kaldırıldığı ifade edildi.

SPK nezdindeki kısmi bölünme başvurusunun, yasal süresi içinde (31 Ağustos 2024 tarihine kadar) sonuçlandırılabilme imkânı kalmadığından, başvuruda kullanılacak finansal tabloların güncellenme gereği nedeniyle işlemden kaldırıldığı belirtildi.

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