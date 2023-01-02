İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon
Milyonlarca emekli vatandaşın yararlandığı promosyon kampanyaları 31 Aralık 2022 itibariyle son bulmuştu. İş Bankası'ndan yapılan açıklama ile hem promosyon tarihi güncellendi hem de emeklilere ödenecek yeni promosyon miktarı belli oldu.
Emekli vatandaşların maaşlarını 3 yıl aynı bankada tutma sözü karşılığında almaya hak kazandığı promosyon ödemelerine 2022 yılında zam üstüne zam gelmişti. Birçok özel banka müşterilerini memnun etmek için kesenin ağzını açmış ve 10 bin lirayı bulan promosyon ödemeleri hesaplara aktarılmıştı. P
romosyon kampanyaları için geçerli olan 31 Aralık 2022 tarihi dün itibariyle sonlandı. Promosyondan yararlanmayan vatandaşlar ise gözünü 2023'te yapılacak kampanyaya çevirdi.
İŞ BANKASI RESMEN DUYURDU
Türkiye'nin en çok müşteri sahip özel bankası olan İş Bankası, emekli promosyonlarında kampanyanın 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada alınan maaşa göre verilecek promosyonlar aktarılmış olsa da birkaç gün içerisinde açıklanacak emekli zammının ardından promosyon tutarlarında da değişiklik yapılacak.
2.5 milyon EYT'linin de emekli sistemine dahil edileceği düşünüldüğünde, bankalar emeklileri müşterisi yapabilmek için 20 bin liraya varan promosyon tutarlarını gözden çıkaracak.