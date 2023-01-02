İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon

İŞ BANKASI RESMEN DUYURDU

Türkiye'nin en çok müşteri sahip özel bankası olan İş Bankası, emekli promosyonlarında kampanyanın 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada alınan maaşa göre verilecek promosyonlar aktarılmış olsa da birkaç gün içerisinde açıklanacak emekli zammının ardından promosyon tutarlarında da değişiklik yapılacak.