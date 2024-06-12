İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamı ne kadar?

İş Bankası'ndan emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber geldi. İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları...

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İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamı ne kadar? - Resim: 1

Emekli promosyon rakamları son dönemlerde milyonlarca emekli vatandaş tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alırken, İş Bankası'ndan emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber geldi.

İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. Güncel rakamları öğrenen emekliler İş Bankası'nın yolunu tutmaya başladı.

İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamlarındaki son durumu...

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